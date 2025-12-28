Stardom: Cartel «Dream Queendom 2025» Saya Kamitani vs Saori Anou

Tras el anuncio del regreso al ring de Starlight Kid en el Ryogoku Kokugikan para Dream Queendom, Stardom dio a conocer el cartel completo para esta magna función.
► Cartel «Dream Queendom 2025»
Starlight Kid regresará al ring junto a AZM; sus oponentes serán el reencuentro de Karate Brave, compuesto por Syuri y Tomoka Inaba.
La cartelera también traerá el regreso del Stardom Rumble, con nombres destacados que probablemente no hayan participado en combates, como Mei Seira, Rina, Yuna Mizumori, Lady C, Ami Sourei y otras.
La influencer Fuwa-chan hará su debut formar como miembro del elenco de Stardom, miendiéndose en mano a mano a Hazuki.
Mientras tanto, Megan Bayne, de AEW, regresa al ring de Stardom tras una exitosa liga de parejas para unirse a Maika, Xena y HANAKO contra el cuarteto Mi Vida Loca, compuesto por Suzu Suzuki, Bozilla, Rina Yamashita e Itsuki Aoki.
Sareee y Natsupoi no se tendrán piedad en este combate especial individual de poder a poder.
La ganadoras del torneo Goddesses of Stardom Tag League, Rise & Shine (Aya Sakura y Sayaka Kurara) enfrentarán a las campeonas de la categoría, Natsuko Tora y Ruaka. Esta será tercera vez que las integrantes de HAtE exponen su cetro.
Konami hará su primera defensa titular enfrentando a Saya Iida, quien echará mano de su portentoso físico para salir bien librada de la contienda.
Saya Kamitani expondrá por octava ocasión el Campeonato World of Stardom, en esta ocasión enfrentando a Saori Anou.
El cartel completo queda así
Stardom «STARDOM DREAM QUEENDOM 2025», 29.12.2025
Tokyo Ryogoku Kokugikan
0. Matoi Hamabe y Anne Kanaya vs. Ema Maishima y Kikyo Furusawa
1. Syuri y Tomoka Inaba vs. Starlight Kid y AZM
2. New Year’s Eve Stardom Rumble: Bea Priestley, Momo Kohgo, Yuria Hime, Yuna Mizumori, Saki Kashima, Ami Sohrei, Hina, Ranna Yagami, Lady C, Kiyoka Kotatsu, Waka Tsukiyama, Rian, Mei Seira, Miyu Amasaki, Akira Kurogane, Koguma, Rina, Azusa Inaba, Fukigen Death★, Olympia
3. Fuwa-chan Re-Debut Match: Fuwa-chan vs. Hazuki
4. Maika, Megan Bayne, Xena y HANAKO vs. Suzu Suzuki, Bozilla, Rina Yamashita y Itsuki Aoki
5. Special Singles Match: Natsupoi vs. Sareee
6. Goddesses of Stardom Title: Natsuko Tora y Ruaka (c) vs. Aya Sakura y Sayaka Kurara
7. Wonder of Stardom Title: Konami (c) vs. Saya Iida
8. World of Stardom Title: Saya Kamitani (c) vs. Saori Anou