Stardom: Cartel All Star Grand Queedom | Kamitani vs Kurara; Konami vs Hanan

La empresa femenina Stardom dio a conocer el cartel completo para su magno evento «All Star Grand Queendom 2026»
► Cartel «All Star Grand Queedom 2026»
El evento tendrá lugar en el Yokohama Arena, donde se expondrán cinco títulos y se dirimirán varios duelos importantes.
Uno de estos encuentros es el que sostendrán Natsupoi y Maki Itoh en una interesante rivalidad que han ido construyendo en las últimas fechas.
Ranna Yagami se medirán a Ema Maishima, la ganadora del torneo de Novatas. En juego estará el Campeonato Future of Stardom, del que Yagami expondrá por tercera ocasión.
Durante la función se efectuará la ceremonia de retiro de Saki Kashima, donde se esperan algunos invitados especiales.
En una lucha en modalidad hardcore de parejas, Mi Vida Loca (Rina Yamashita y Suzu Suzuki) se enfrentarán a las poderosas High Hai Mate (HANAKO y Maika).
Syuri chocará contra Megan Bayne de AEW, por el Campeonato Femenino IWGP. Esta será la tercera vez que Syuri se juega dicho título.
Ruaka y Natsuko Tora, enfrentarán en su sexta defensa titular por el Campeonato Goddesses of Stardom, a AZM y Miyu Amasaki de Neo Genesis.
Konami llega firme al compromiso por el Campeonato Wonder of Stardom ante Hanan, quien ganó el derecho a retar tras conquistar el Cinderella Tournament.
En la batalla principal, Saya Kamitani buscará la décima defensa del Campeonato World of Stardom, pero deberá de salir avante del reto de Sayaka Kurara.
El cartel completo queda así:
Stardom «ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026», 26.04.2026
Yokohama Arena
0. Aya Sakura vs. Kikyo Furusawa
0. Akira Kurogane y Anne Kanaya vs. Matoi Hamabe y Kiyoka Kotatsu
0. High Speed 6 Way Battle: Yuna Mizumori vs. Momo Kohgo vs. Lady C vs. Tomoka Inaba vs. Xena vs. Tabata
1. Special Singles Match: Natsupoi vs. Maki Itoh
2. Gauntlet Tag Match: Saya Iida y Bea Priestley vs. Ami Sohrei y Hina vs. Starlight Kid y Mei Seira vs. Hazuki y Koguma vs. Waka Tsukiyama y Rian vs. Rina y Azusa Inaba
3. Future of Stardom Title: Ranna Yagami (c) vs. Ema Maishima
4. Special Singles Match: Saori Anou vs. Fuwa-chan
– Saki Kashima Retirement Ceremony
5. Special Hardcore Match: Suzu Suzuki y Rina Yamashita vs. Maika y HANAKO
6. IWGP Women’s Title: Syuri (c) vs. Megan Bayne
7. Goddesses of Stardom Title: Natsuko Tora y Ruaka (c) vs. AZM y Miyu Amasaki
8. Wonder of Stardom Title: Konami (c) vs. Hanan
9. World of Stardom Title: Saya Kamitani (c) vs. Sayaka Kurara