Stardom: Calendario de encuentros Cinderella Tournament 2026

La empresa femenina Stardom dio a conocer el calendario de encuentros para su magno torneo anual individual de eliminación directa «Cinderella Tournament 2026«.
► «Cinderella Tournament 2026» – Calendario de encuentros
La competencia dará inicio el 6 de marzo en Aichi y concluirá el 15 de marzo en el Yokohama Budokan con las semifinales y la gran final.
Stardom: Se revelan las participantes al Cinderella Tournament 2026
Para esta edición competirá 32 luchadoras, el doble del torneo anterior, incluida Sayaka Kurara, la ganadora de 2025. Las actuales poseedoras del Campeonato World of Stardom, el Campeonato Wonder of Stardom, y el Campeonato Goddesses of Stardom, Saya Kamitani, Konami, Natsuko Tora y Ruaka, respectivamente, no participarán en esta competencia.
Esta edición tiene la novedad de que tendrá varias debutantes: Kiyoka Kotatsu, Maki Itoh, Anne Kanaya, Kikyo Furusawa
Fuwa-chan y Rina Yamashita. Así como los regresos de Fukigen Death★, Saori Anou, Natsupoi y Bea Priestley.
El calendario queda así:
Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ OPENING DAY 1», 06.03.2026
Aichi Chunichi Hall
– Cinderella Tournament – Round 1: Hanan vs. Momo Kohgo
– Cinderella Tournament – Round 1: Waka Tsukiyama vs. Ranna Yagami
– Cinderella Tournament – Round 1: Maki Itoh vs. Kikyo Furusawa
– Cinderella Tournament – Round 1: Saori Anou vs. Fuwa-chan
– Cinderella Tournament – Round 1: Aya Sakura vs. Fukigen Death★
– Cinderella Tournament – Round 1: HANAKO vs. Yuria Hime
– Cinderella Tournament – Round 1: Yuna Mizumori vs. Rian
– Cinderella Tournament – Round 1: Natsupoi vs. Tabata
Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ OPENING DAY 2», 07.03.2026
Aichi Chunichi Hall
– Cinderella Tournament – Round 1: Saki Kashima vs. Sayaka Kurara
– Cinderella Tournament – Round 1: Tomoka Inaba vs. Anne Kanaya
– Cinderella Tournament – Round 1: Akira Kurogane vs. Rina
– Cinderella Tournament – Round 1: Bea Priestley vs. Ami Sohrei
– Cinderella Tournament – Round 1: Hina vs. Xena
– Cinderella Tournament – Round 1: Lady C vs. Azusa Inaba
– Cinderella Tournament – Round 1: Miyu Amasaki vs. Rina Yamashita
– Cinderella Tournament – Round 1: Saya Iida vs. Kiyoka Kotatsu
Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ ROUND 2», 08.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
– Cinderella Tournament – Round 2: Hanan/Kohgo vs. Tsukiyama/Yagami (1)
– Cinderella Tournament – Round 2: Itoh/Furusawa vs. Anou/Fuwa (2)
– Cinderella Tournament – Round 2: Sakura/Fukigen vs. HANAKO/Hime (3)
– Cinderella Tournament – Round 2: Mizumori/Rian vs. Natsupoi/Tabata (4)
– Cinderella Tournament – Round 2: Kashima/Kurara vs. Inaba/Kanaya (A)
– Cinderella Tournament – Round 2: Kurogane/Rina vs. Priestley/Sohrei (B)
– Cinderella Tournament – Round 2: Hina/Xena vs. Lady C/Inaba (C)
– Cinderella Tournament – Round 2: Amasaki/Yamashita vs. Iida/Kotatsu (D)
Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ QUARTER FINAL», 11.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
– Cinderella Tournament – Cuartos de Final: (1) vs. (2)
– Cinderella Tournament – Cuartos de Final: (3) vs. (4)
– Cinderella Tournament – Cuartos de Final: (A) vs. (B)
– Cinderella Tournament – Cuartos de Final: (C) vs. (D)
Stardom «CINDERELLA TOURNAMENT 2026 ~ FINAL», 15.03.2026
Yokohama Budokan
– Cinderella Tournament – Semifinal: (1)/(2) vs. (3)/(4)
– Cinderella Tournament – Semifinal: (A)/(B) vs. (C)/(D)
– Cinderella Tournament – Final: