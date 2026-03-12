Stardom: Bozilla es intervenida quirúrgicamente

La luchadora alemana de Stardom, Bozilla, fue intervenida quirúgicamente por una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

► Bozilla fue sometido a una cirugía.

Bozilla informó en redes sociales que recientemente se sometió a una exitosa cirugía de ligamento cruzado anterior (LCA). Esta lesión sucedió durante el evento New Year Stars de Stardom en Tokio, Japón, el 11 de enero.

En su comunicado, Bozilla informó:

¡La cirugía fue un éxito! ¡Ahora estoy mirando hacia adelante y concentrándome en la recuperación para volver más fuerte!

Bozilla es hija del luchador alemán Ulf Herman y recibió comentarios positivos por su actuación en el combate por el Campeonato TBS en AEW x NJPW «Forbidden Door 2025» el pasado agosto. Fue una cuádruple amenaza donde Mercedes Moné retuvo su título, venciendo a Persephone en un combate en el que también participó Alex Windsor.

Bozilla también encabezó el primer evento de Marigold el 20 de mayo de 2024. Hizo equipo con Sareee para vencer a Giulia y Utami Hayashishita en el evento principal. Debutó en Stardom el pasado junio y también compitió por el Campeonato Femenino NJPW STRONG el verano pasado.

Tras restablecerse del procedimiento quirúrgico, Bozilla se someterá a una larga rehabilitación, por lo que no hay fecha para su regreso a los encordados.