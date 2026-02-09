Stardom: Bozilla continuará inactiva por tiempo indeterminado

La luchadora alemana Bozilla de Stardom, informó sobre su estado de salud, ya que padece una lesión que la mantiene alejada de los encordados.

► Bozilla continuará fuera de acción

Tras estar fuera de acción durante gran parte de enero, Bozilla compartió información actualizada sobre su lesión. En su cuenta de Instagram, Bozilla informó que sufrió una rotura total del ligamento cruzado anterior (LCA) y requerirá cirugía.

La lesión se produjo en el combate inaugural del evento del 11 de enero en el Korakuen Hall. La facción Mi Vida Loca de Bozilla se enfrentó a Empress Nexus Venus en un duelo de 5 contra 4. Bozilla recibió ayuda para salir del ring al final del duelo.

Por este motivo, Bozilla no tiene fecha para su regreso al ring. En su publicación de Instagram, Bozilla agradeció a los miembros de Stardom y a los aficionados por su preocupación y apoyo:

Todo el equipo de Stardom me cuidó de maravilla tanto en el ringside como tras bambalinas. Estoy increíblemente agradecida de no haber estado sola en ese momento y de haber tenido a mi alrededor a personas que significan mucho para mí, que no me dejaron sola y que siguen apoyándome durante mi recuperación. En este momento, no sé cuánto tiempo estaré fuera ni cuándo podré volver.

Lo que sí sé es esto: la lucha libre es mi vida y mi pasión, y esta pausa me duele profundamente. Intento mantener una actitud positiva y creer que todo pasa por algo.

Volveré más fuerte, mejor y más peligrosa que nunca. Gracias a todos los fans por su increíble apoyo, así como a mis amigos, a Stardom, al presidente Okada y a Mi Vida Loca.

Y gracias a todos los que me contactaron y estuvieron pendientes de mí. ¡Significa mucho para mí!

Japón es mi hogar y haré todo lo posible por volver lo antes posible. El próximo capítulo será el camino hacia la recuperación y espero que sigan apoyándome en este capítulo de mi vida.