La luchadora japonesa Arisa Hoshiki deja la lucha libre y renuncia a campeonato. Esto fue dado a conocer por un comunicado que publicó la empresa Stardom y que difundió en su redes sociales.

► Arisa Hoshiki deja la lucha libre y renuncia a campeonato

La empresa señaló que el fin de la carrera luchística de Arisa Hoshiki se debe a lesiones persistentes en cabeza y cuello. A pesar de que recibió un tratamiento médico, la luchadora no ha visto mejoría por lo que optó por el retiro.

El impacto de la noticia dentro de la empresa fue muy grande, ya que Hoshiki es la actual poseedora del Campeonato Wonder of de Stardom, además de una de la luchadoras más populares por su simpatía y belleza.

Arisa Hoshiki fue parte del primer grupo de luchadoras fundadoras de Stardom en 2011. Su debut ocurrió el 23 de enero de ese año y estuvo luchado hasta el 20 de mayo de 2012, cuando hizo un alto a su carrera.

El 23 de noviembre de 2018 regresó a los encordados de manera apabullante, y continuó luchando hasta que hoy, 20 de mayo, anunció su retiro, justo ocho años después de su primer retiro.

El 8 de marzo hubiera tenido su última lucha, en el curso de la función a puerta cerrada "No People Gate", pero no luchó por lesión. Incluso no participó en la edición 2020 del Cinderella Tournament, por esa misma causa. Dos semanas después, debido a la declaratoria del estado de emergencia por el Covid-19, Stardom suspendió sus funciones.

Con el anuncio de su retiro, el Campeonato Wonder of Stardom se ha declarado vacante.

Durante su segunda etapa de actividad, fue ganadora del Cinderella Tournament 2019, además del torneo "Goddesses of Stardom Tag League 2019" al lado de Tam Nakano.

Con el Campeonato Wonder of Stardom, que ganó tras vencer a Momo Watanabe, logró un récord impresionante, ya que lo tuvo en su poder 370 días, siendo el segundo reinado más largo, aunque aún lejos de los 618 días de la monarca inaugural Yuzuki Aikawa. De éste cetro hizo 10 defensas exitosas.