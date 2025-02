Star Jr. Zandokan, Esfinge y Valiente se juegan las máscara en Homenaje a dos Leyendas

El Homenaje a Dos Leyendas del CMLL sacará chispas este 2025, pues cuatro máscaras estarán en juego en la Arena México, producto de rivalidades que ya no pudieron dar más.

Durante meses, estos cuatro luchadores se han enfrentado con sus respectivos rivales, e incluso en ocasiones han terminado cruzándose. Así, las rivalidades entre Star Jr. vs. Zandokan Jr. y Valiente vs. Esfinge han llegado a un punto de no retorno.

Los cuatro luchadores se han dicho de todo y se han roto las máscaras, lo que los llevó a decidir enfrentarse en un duelo definitivo.

De este modo, se pactó que el próximo 21 de marzo, durante el homenaje a Salvador Lutteroth González y Salvador Lutteroth Camou, se llevará a cabo este esperado encuentro.

Los luchadores firmaron los contratos que los comprometen a participar en un combate en formato relevos increíbles con final suicida, en el cual los rivales deberán hacer equipo para ganar y, posteriormente, enfrentarse en un mano a mano con las máscaras en juego.

Cabe destacar que Esfinge y Valiente ya se habían enfrentado durante el 91 aniversario del CMLL, cuando Hechicero desenmascaró a Euforia, por lo que ahora buscarán poner fin a su intensa rivalidad.