En el evento premium NXT Stand and Deliver 2025, «Absolute» Ricky Saints va a exponer ante «All Ego» Ethan Page el Campeonato de Norteamérica.

Y a falta de días para el combate, el monarca manda un mensaje al retador:

Quiero que entiendas algo: Stand and Deliver es un momento grande para mí, y no voy a dejar que nadie se interponga en mi camino. Tal vez una vez, tal vez dos, sí, lo lograste… pero no voy a dejar que pase una tercera.

EXCLUSIVE: A fired-up @starkmanjones sends a message to @OfficialEGO before they clash for the North American Title at #StandAndDeliver.#WWENXT pic.twitter.com/SBgthzTrpU

— WWE (@WWE) April 16, 2025