Shinsuke Nakamura y Tama Tonga por fin se enfrentaron en mano a mano. Durante su etapa en New Japan Pro Wrestling, ambos formaron parte de la guerra entre el Bullet Club y CHAOS, y ahora se vuelven a encontrar.

► Momentos clave

Nakamura comenzó dominando la lucha, pero en cuanto Tama Tonga tuvo oportunidad, comenzó a portarse rudo, logrando incluso conectarle un codazo en la mesa de comentaristas al nipón. No ayudó el hecho de que Tonga Loa y JC Mateo, compañeros de Tama Tonga, aprovecharon los descuidos del réferi para plantarle los nudillos en la cara a Nakamura.

Tama Tonga se dio vuelo castigando a Nakamura, en especial en su cuello. Un neckbreaker y una llave de torsión directa pusieron en aprietos al Rey del Strong Style.

Nakamura se recuperó y comenzó una ofensiva a base de patadas. También hizo movidas muy suyas, como el súplex tras salida de mantequilla. Con un rodillazo desde las cuerdas intentó un toque de espaldas que no prosperó.

Tama Tonga logró una rompecuellos y luego plantó de cara a Nakamura. Sólo dos segundos. Nakamura aplicó back súplex con caída de frente. Tama Tonga respondió con una especie de DDT. Saito Suplex de Nakamura.

Intercambio de codazos a las sienes. Tama Tonga soltó cabezazos y recibió patadas. Nakamura aplicó Michinoku Driver y preparó Kinshasa, pero Tonga Loa le jaló el pie, lo cual fue aprovechado por Tama Tonga para conectar su Cut Throat, con el cual ganó la lucha.

► ¿Y ahora que?

Los MFTs están fortalecidos rumbo a Elimination Chamber. Además de poseen el Campeonato de Parejas WWE, Solo Sikoa busca un lugar en la estructura, y en consecuencia, una oportunidad para ir a WrestleMania.