Hace unos meses, un fan de lucha libre canadiense de nombre Shawn Chan, fue puesto preso luego de estar acosando a la Superestrella WWE, Liv Morgan, tanto en el WWE Performance Center de Orlando, Florida, como en la propia casa de la luchadora.

Morgan, de 31 años de edad, con la ayuda de WWE, logró el arresto de su stalker luego de que el 26 de mayo, Shawn Chan volara desde su casa en Scarborough, Ontario, y llegó a Orlando, Florida, diciendo que iba a quedarse a dormir allí.

► El stalker de Liv Morgan busca salir de la cárcel

Posteriormente, fue a la casa de la luchadora, dio varias vueltas alrededor de la casa, entró en el patio trasero de la casa e incluso intentó entrar por la puerta principal. Luego, tomó una pastilla de aire comprimido que estaba en el porche de Morgan y le dejó una nota antes de irse tras varias horas esperándolo. Esto decía la nota:

Morgan contactó al FBI, quien arrestó a esta persona el 03 de junio de 2025 y está a la espera de su juicio en una cárcel en Hernando County, Florida, pues existe la posibilidad de que vaya hasta cinco años a prisión. Ya veremos qué ocurre, por ahora, se ha reportado que Chan busca ser libertado antes de su juicio.