Axiom y Nathan Frazer podrían tener pronto nuevos retadores al Campeonato de Parejas de NXT: Channing «Stacks» Lorenzo y Luca Crusifino, de The Family. El título todavía no tiene combate en el especial The Great American Bash. De momento, Crusifino comparte su deseo de ser monarca con su amigo en la facción de Tony D’Angelo en Pitts Sports Zone. Cabe mencionarse que «Stacks» y D’Angelo ya tuvieron los cinturones en dos ocasiones en 2023 y 2024. Hoy, el líder de la facción es el Campeón Heritage.

.@LucaCrusifino & @Stacks_WWE look to pick up a win for The Family when they take on No Quarter Catch Crew’s @damonkempwwe & @mylesborne_wwe in tag team action. #WWENXT pic.twitter.com/Ek8AewLmnU — WWE NXT (@WWENXT) April 14, 2024

► Lorenzo y Crusifino, ¿a por el título?

«Actualmente, estoy en un equipo con Channing ‘Stacks’ Lorenzo, mi compañero de tag. Así que, para nosotros, nuestro objetivo es el título de tag team. No estamos aquí solo para ser un equipo sin propósito. Queremos competir con los mejores, demostrar lo que podemos hacer y mostrar que merecemos el título. Estamos dispuestos a esforzarnos cada día en el gimnasio y en el centro de entrenamiento para obtener esa oportunidad. Hasta ahora, he tenido dos oportunidades para el título de tag team y dos oportunidades para el Campeonato Norteamericano, y en esos combates he perdido los cuatro. En la última oportunidad contra Axiom y Nathan, hubo interferencia externa que nos llevó a la derrota y causó la distracción. Creo que esos resultados deberían ser anulados y deberíamos recibir una revancha. Pero eso es solo el abogado que llevo dentro hablando».

¿Qué opinas del reinado de Axiom y Nathan Frazer como Campeones de Parejas de NXT?