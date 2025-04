St-Pierre aconseja a Tom Aspinall sobre la situación de Jon Jones

Georges St-Pierre dice que Tom Aspinall debe dejar de preocuparse por Jon Jones. Durante más de un año, Aspinall ha intentado conseguir una pelea con Jones para unificar los títulos de peso completo de la UFC. No le ha ido bien.

Primero, el campeón interino de peso completo fue descartado en favor de una pelea histórica con el excampeón Stipe Miocic el pasado noviembre. Ahora, los últimos rumores apuntan a que las negociaciones para una posible pelea siguen estancadas, e incluso la UFC está considerando que Aspinall defienda su título interino por segunda vez este verano. Es una situación cada vez más frustrante para Aspinall y su equipo, pero St-Pierre dice que debe intentar no preocuparse.

“Creo que Tom necesita concentrarse en su siguiente objetivo. Recuerdo que cuando perdí contra Matt Serra, cometí el error de intentar concentrarme en él para intentar vengarme de inmediato. Pero tenía otras peleas planeadas para lograrlo. Y si solo se centra en Jon Jones, y si Jon Jones no regresa de inmediato, no se está enfocando en lo correcto. Necesita concentrarse en lo que sigue, en el siguiente camino. Porque el resto es una distracción”.

Lo que hay que hacer se hará. No sé qué hará Jon, pero como aficionado, me encantaría ver esta pelea. Porque en cuanto a legado y logros, Jon Jones es el mejor. Y entiendo a Tom; desde su punto de vista, es un boxeador orgulloso. Quiere vencer a los mejores, pero ahora todo depende de lo que Jon quiera hacer. Si Jon todavía quiere seguir adelante, si recibe una compensación justa, todo eso es decisivo. Así que Tom no debería centrarse en eso porque está fuera de su control y está desperdiciando mucha energía en eso.