SPW Champions Never Yield | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento SPW Champions Never Yield de la compañía Singapore Pro Wrestling celebrado el 12 de marzo de 2023 en la arena Foochow Building en Singapur.

🧧LIMITED TICKETS FOR SPW: CHAMPIONS NEVER YIELD AVAILABLE AT THE DOOR 🧧

Walk up to one of our friendly ushers at the door to inquire!#SPWCNY #SGPROWRESTLING pic.twitter.com/fgmIa6iJAa

— Singapore Pro Wrestling (SPW) (@SgProWrestling) January 27, 2023