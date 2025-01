SPRIBE anuncia un acuerdo multianual con WWE y UFC

SPRIBE es una compañía líder en desarrollo de software especializada en productos de juego de próxima generación para casinos en línea y va a comenzar a colaborar con WWE y UFC; las compañías de lucha libre profesional y de artes marciales mixtas son socias en TKO, que opera dentro del conglomerado Endeavor. Conocemos todos los detalles a través de PR Newswire.

