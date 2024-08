Spivac explica por qué no puede juzgar a Jon Jones

Serghei Spivac espera que el estancamiento en la cima de la división de peso completo de UFC se resuelva de una manera que sea satisfactoria para todos.

Spivac (16-4 MMA, 7-4 UFC), quien busca seguir consolidando su nombre como contendiente en una revancha con Marcin Tybura (25-8 MMA, 12-7 UFC) el sábado en el evento principal de UFC on ESPN 61 en UFC Apex (ESPN, ESPN+ ), es muy consciente de los puntos de discusión en su categoría de peso.

Él, como todos, está esperando que el campeón Jon Jones regrese de su lesión para defender su título contra Stipe Miocic. Mientras tanto, Spivac sigue impresionado por los esfuerzos del campeón interino Tom Aspinall, quien recientemente defendió su título contra Curtis Blaydes en UFC 304.

Después de que se desarrolle el duelo entre Jones y Miocic, existe la esperanza de ver el campeonato de peso completo unificado. Jones será el gran favorito en el enfrentamiento y se especula sobre si se retirará después. En cuanto a Spivac, comprende las posiciones de todos los involucrados y, por lo tanto, no puede hacer críticas.

“Respeto mucho a los dos. Ambos son campeones. En lo que respecta a Jon Jones, no puedo juzgarlo ni decir nada sobre su proceso de toma de decisiones, porque ni siquiera he logrado la mitad de las cosas que él ha logrado en el deporte. Él está dispuesto a tomar las decisiones que quiera.

“En lo que respecta a Tom Aspinall, él también es un campeón legítimo. Se merece todo lo que pida, lo que quiera porque está en un nivel muy, muy alto en esta división. Si llega a suceder que los dos peleen, creo que será un evento increíble para todo el mundo de las MMA y será una pelea muy emocionante”.

Spivac, a partir de sus propias observaciones, cree que Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) aún tiene pelea por delante. Si “Bones” supera a Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) en su potencial pelea principal del 16 de noviembre, Spivac confía en que se unificará con Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC), siempre y cuando el precio sea justo.

“Creo que la pregunta es cuánto le ofrecerán (para pelear con Aspinall). Cuál será la oferta. Pero en realidad, podría suceder, y creo que a Jones le queda mucho por hacer, por lo que aún puede mostrarse bien”.

Spivac, número 9 en el último ranking de peso completo dijo que cree que está a «dos victorias más» de unirse a las discusiones reales sobre los próximos contendientes al título. Sin embargo, para llegar allí debe vengar su derrota por decisión unánime de febrero de 2020 ante Tybura, número 8 del ranking, quien ha demostrado no ser un holgazán durante su larga trayectoria en la UFC.

Con más de cuatro años entre combates, Spivac, de 29 años, está ansioso por demostrar que no es el mismo boxeador. Nunca ha competido en una revancha antes, por lo que siente curiosidad por ver de qué es capaz en un escenario desconocido.

“Esta es la primera revancha de mi carrera, así que no es como si me hubiera sentido así antes. Pero no lo pienso de una manera determinada. Estamos muy cerca uno del otro en el ranking, así que está todo decidido que pelearemos de nuevo. Voy a salir, voy a pelear. Es solo un deporte. Así es como me siento.

“En aquel entonces no tenía tanta experiencia como ahora. Era muy, muy joven, pero no quiero buscar excusas. Ganó. Ganó de manera justa e hizo un gran trabajo en aquel entonces. Creo que sigue haciendo un buen trabajo ahora. Es un gran peleador, así que veremos qué pasa. Pero sí, obviamente será una pelea muy diferente”.