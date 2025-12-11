Speedball Mike Bailey sorprende y derrota a Kyle Fletcher en el Continental Classic

En un combate bastante intenso, dentro del Continental Classic, dos habiles combatientes entraron al ring de Winter is Coming para buscar tres puntos más en el torneo.

El duelo entre Kyle Fletcher y Speedball Mike Bailey inició con una intensidad inusual incluso para los estándares del torneo. Ambos luchadores buscaron conteos rápidos, obligando a Fletcher a salir molesto del ring para recuperar el control mental del combate. Bailey mantuvo la presión con dos Hurricanranas —una en el ring y otra en ringside— hasta que un Crossbody fallido lo dejó expuesto para que Kyle lo castigara con un contundente Slam.

Lejos de ceder, Bailey respondió con una ráfaga de patadas, aunque un fallo en un Shooting Star Press abrió nuevamente la puerta para los contraataques de Fletcher. El combate salió del cuadrilátero, donde Kyle aplicó un Body Slam sobre la barricada, endureciendo aún más el ritmo en plena recta inicial.

► Momento clave: un cierre inesperado

El giro decisivo llegó cuando Bailey intentó un Último Weapon en ringside y falló, permitiendo que Fletcher lo estrellara con una Powerbomb en el filo del ring. Kyle encadenó un Running Kick en la esquina y un Brainbuster que parecía sentenciar el duelo, sin embargo, Speedball volvió a levantarse de forma asombrosa.

Con solo un minuto en el reloj, los dos se lanzaron a intercambiar intentos desesperados de pin. Fue entonces cuando Bailey, aprovechando una mínima apertura, atrapó a Fletcher para una cuenta de tres que nadie esperaba. El público quedó incrédulo ante la caída de uno de los favoritos del bloque.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria coloca a Speedball en una posición inesperadamente fuerte dentro del Gold League aunque son sus primeros tres puntos, sin duda esa victoria que lo motiva mucho. Mientras que Fletcher queda obligado a recomponer su camino tras una derrota que sorprendió a propios y extraños, pues se quedó con seis puntos y pone en riesgo su continuidad.