Spann está preparado para ‘lo que sea’ con Krylov

La última vez que Ryan Spann se sentó en una rueda de prensa de la UFC fue el 25 de febrero, y estaba destrozado.

Mientras Spann (21-7 MMA, 7-2 UFC) hablaba, rompió a llorar. Su combate estelar contra Nikita Krylov (29-9 MMA, 10-7 UFC) se había cancelado inesperadamente momentos antes y Spann aún no había asimilado lo sucedido.

Una semana y media después, Spann entró en la sala de prensa el miércoles con la vista puesta de nuevo en el mismo objetivo, sin estar dispuesto a dejarse afectar por poderes fuera de su control.

“Las dos últimas semanas han sido como siempre”, declaró Spann a MMA Junkie y a otros periodistas antes del UFC Fight Night 221. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer. “Hicimos lo que íbamos a hacer de todos modos, que era volver directamente a entrenar. Después de las negociaciones y demás, creo que firmé el jueves o el viernes. No lo sé, pero en cualquier caso ya estábamos listos y seguimos entrenando.”

Aunque el rival sigue siendo el mismo, muchas de las demás condiciones del combate han cambiado. La pelea se celebrará dos semanas más tarde de la fecha original, subirá 10 libras a un peso contratado de 215, y tendrá lugar en un lugar diferente, The Theater at Virgin Hotels.

“Sinceramente, no pienso en ello”, dijo Spann. “Supongo que es genial estar en otro sitio. Creo que es un lugar nuevo al que vamos a ir. No pongo toda mi atención en eso. La jaula es la misma si está allí, aquí o aquí mismo. No me importa. Soy yo, un tipo al que puedo golpear, y un tipo al que no puedes golpear. Dondequiera que lo pongas, estamos bien“.

¿Cree Spann que Krylov estará listo para el sábado o, por desgracia, se repetirá la historia? De nuevo, a Spann no le preocupa ni una cosa ni la otra.

“La verdad es que me la suda”, dijo Spann. “Sólo sé que me ocuparé de él tanto si aparece como si no. En cualquier caso, estaré listo y volveré al trabajo el lunes. Todo va bien”.