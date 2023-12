«(…) Nunca vi cuál era el asunto con Bret Hart como artista, nunca lo entendí. Era un gran trabajador, y pensé en decir bueno, pero era un gran trabajador. Trabajó mejor que yo, 10 veces. (…) Creo que yo era mejor artista deportivo que Bret y creo que ahí es donde está el dinero (…)». Con estas palabras, hace aproximadamente un año, Road Dogg se metió en una buena polémica. Más recientemente, hace solo unos meses, decía algo similar sobre The Young Bucks: «(…) A, soy mejor que ellos porque quiero que la gente reaccione en las redes sociales. Dos, les di crédito por ser mucho más exitosos de lo que yo he sido (…)».

► «Soy mejor artista que Will Ospreay»

El ahora vicepresidente de eventos en vivo de WWE se valora mucho como artista, como alguien capaz de entretener a los fanáticos. Y nuevamente se ha comparado con alguien: Will Ospreay. Habla de ello en el episodio más reciente de Oh You Didn’t Know.

«Sí, claro. No soy un luchador mejor que Will Ospreay, no soy un luchador profesional superior. Ni siquiera puede hablar, en inglés, amigo».

Cuando su co-anfitrión mencionó que Ospreay aún tiene una larga carrera por delante, Dogg bromeó: «¿De verdad? Está partido por la mitad, bendito sea, tiene 16 años y ya tiene 17 reemplazos de rodilla y le han puesto esas rodillas de caballo».

Luego admitió que era una broma, diciendo: «Estoy bromeando. Ese chico es increíble. Solo estoy tomando el pelo. Ese chico es increíblemente talentoso y podría superarme en habilidad incluso en mi mejor día. No estoy diciendo nada de eso, pero el chico aún no es un integrante del Salón de la Fama de la WWE«.