La división femenil de IMPACT, las Knockouts, es una de las más poderosas del mundo. ¿Cómo se sostiene con el paso del tiempo? Una de sus luchadoras más importantes, Mickie James, lo explica en una reciente entrevista con Good Karma Wrestling, realizada antes de perder ante Trinity en un intento de recuperar el campeonato mundial en Bound for Glory esta pasada noche.

► La división femenil de IMPACT

«Creo que las mujeres se esfuerzan por venir a Impact Wrestling. Creo que si saben que tienen en mente, incluso si tienen en mente como objetivo final la WWE, saben que el lugar donde realmente pueden perfeccionar su talento, ser desafiadas al máximo y obtener las mayores oportunidades como Knockout es Impact Wrestling.

«Y creo que esto se debe al precedente que se estableció cuando se creó la división de Knockouts, cuando realmente se formó, y se consideró que las mujeres eran iguales, y obtendrían igualdad de tiempo y oportunidades, no solo en términos de estilos de lucha, sino también tiempo en televisión para desarrollar su personaje y contar historias en profundidad sobre por qué están teniendo una lucha en primer lugar, para llegar a ese momento.

«Así que, todo eso. Y creo que fue algo especial y único porque, si recuerdas cuando se creaba la división de Knockouts, las mujeres no estaban obteniendo ese tipo de tiempo. No estaban teniendo ese tipo de luchas en la televisión. Y se las retrataba de una manera muy diferente, nada. Quiero decir, yo era una fanática de la lucha libre y me enamoré de la lucha libre y me involucré en la lucha libre mientras las mujeres estaban haciendo todo tipo de cosas increíbles, como, ya sabes, decimos eso, pero, ya sabes, Trish y Lita, siendo evento principal, Victoria y Trish teniendo una lucha hardcore.

«Esas fueron cosas innovadoras en su momento, especialmente para esa empresa. Fueron pasos enormes, pero Impact siempre destacó a sus mujeres de una manera completamente diferente, de una manera completamente diferente.»

La confianza en su esposo: Mickie James: «Nick Aldis es perfecto para la WWE».