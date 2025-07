¡Sorpresa! Una estrella top de AEW estaría contemplando el retiro

2025 será recordado, entre otras cosas, como el año en que John Cena colgó las botas. En su calidad de leyenda, el 17 veces Campeón Mundial de WWE dirá adiós a lo grande, dejando atrás una carrera que sin lugar a dudas puede calificar de «legendaria», en una época donde el término «leyenda» se emplea con mayor frecuencia de la que debería. En SÚPER LUCHAS ya nos aventuramos a analizar cuál debería ser la última lucha del autodenominado «último gran campeón del mundo», pero también debemos decir que, en la acera opuesta, una de sus más grandes estrellas podría estar atravesando un camino similar…

Sin mayor ruido, acontece algo gordo en los pasillos de All Elite Wrestling de lo que no se habla lo suficiente. Y es que uno de los luchadores top y co-fundador de la compañía, ex Campeón Mundial y quien alguna vez (no tan lejana) fuera «el mejor luchador del mundo» en el libreto de varios aficionados, podría retirarse muy pronto. Y no es un encabezado amarillista: este luchador, que además ejerce como Vicepresidente Ejecutivo tras bambalinas, no sabe cuánto tiempo más podrá sobrellevar la vida de luchador.

► Estrella top de AEW estaría contemplando el retiro

Como muchos ya lo habrán descifrado, se trata de Kenny Omega.

Omega, de tan solo 41 años, acaba de protagonizar otro gran combate contra su rival más clásico, Kazuchika Okada, en el espectacular evento AEW All In. Y camino a su batalla del sábado pasado, aceptó la invitación para conversar con la Wrestling Observer Radio sobre su carrera y los pormenores de sus recientes problemas de salud. La discusión incluyó las secuelas que le dejó la diverticulitis, enfermedad que lo separó de la muerte solamente por 24 horas, y que le afectó sobremanera en su vida cotidiana, por no hablar de su porvenir profesional.

En la entrevista, llevada a cabo por Dave Meltzer y Garrett Gonzales, el gladiador aseguró que su futuro irá de lucha en lucha, puesto que la está pasando mal arriba y debajo del ring. Omega reveló que el Presidente de AEW Tony Khan lo ha acompañado en la decisión de recortar considerablemente su rol activo en el cuadrilátero y que de ahora en adelante, sus aportes luchísticos serán contados y se limitarán a ocasiones especiales.

Esto no significa que permanezca fuera de televisión, sino que ya no será considerado un talento regular entre las doce cuerdas, por más que siga activo en la programación de la promoción. «The Cleaner», quien cuenta además con otros cuatro títulos de categoría mundial, ha llegado a reconocer que las consecuencias de continuar en acción son casi insoportables: según declaró, por estos días debe «quedarse hasta cinco días en cama» después de cada combate, por lo cual «debe tratar cada lucha como algo especial«.

Además, indicó que a raíz de ciertas dolencias que aún lo aquejan post-operación, debió cambiar el estilo in-ring que lo caracterizaba, principalmente lo relativo a la velocidad, cuestión que debió concentrar en puntos específicos de sus enfrentamientos, cuando antes sobresalía como una herramienta constante en su arsenal. Y como de reamoldarse va la cosa, su apuesta ha sido adoptar un estilo lo suficientemente distintivo como para lograr que sus combates sigan cautivando a las audiencias.

En ningún momento salió de su boca la posibilidad de colgar las botas, pero a lo largo de la charla dio a entender en varias interacciones la incomodidad que le supone hacer lo que mejor se le da, y no es poco tratándose de un individuo que sufrió tantísimos problemas no menores y sin embargo tardó años antes de tomarse un descanso. Fue el propio Meltzer en un episodio posterior de su podcast quien desplegó una frase chocante pero certera que desnuda el «elefante en la habitación» de toda esta situación: «No sé cuánto tiempo más pueda seguir luchando».

Por lo pronto, no queda más que desearle una rápida evolución al actual EVP en su salud, y así poder continuar su carrera profesional por muchos años más.