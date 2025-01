El talentoso luchador de TNA Wrestling, Joe Hendry, no aparece en WWE desde que cayó ante Ethan Page y no le pudo quitar el Campeonato NXT, el primero de septiembre de 2024, en el evento premium NXT No Mercy 2024, combate en donde Trick Williams fue el réferi especial invitado.

Y como se acerca el Royal Rumble 2025, muchos fans ya empiezan a especular con qué luchadores harán acto de presencia. Y uno de esos nombres que aparece de forma recurrente es el de Hendry, quien es muy querido por los aficionados.

► Joe Hendry no estaría en planes para el Royal Rumble 2025

Sin embargo, ahora ha surgido un reporte que no le podría gustar mucho a los fans de Hendry. Todo porque Wrestle Votes reveló recientemente que, de momento, el nombre de Hendry no estaría en los planes para el próximo Royal Rumble.

Esto fue lo que reportó, destacando siempre que la fuente en ocasiones ha acertado, y en otras, ha fallado, así que hay que tomar con pinzas sus palabras:

«No, nada de lo que he escuchado; no quiero decir que no vaya a suceder. Creo que hemos hablado de esto antes en el programa. Ha perdido un poco de impulso, está congelado por parte de WWE.

«Tal vez sea intencional, pero eso no tendría sentido para mí. Así que no espero que sea uno de los 30 en el Royal Rumble; ¡no!»