Sonya Deville sufrió un corte durante un WWE Live

Sonya Deville le ha puesto la mirada a Charlotte Flair y la enfrentó este viernes en SmackDown por el Campeonato Femenil SmackDown, aunque lamentablemente para sus intenciones, no tuvo éxito al caer derrotada con relativa facilidad, con lo que se ha puesto fin a su rivalidad con La Reina.

A pesar de no haber conseguido obtener el Campeonato Femenil SmackDown en televisión, Sonya Deville ha continuado trabajando con Charlotte Flair durante los eventos en vivo no televisados. Recientemente, La Reina puso en juego su título en una lucha de triple amenaza que involucró a Sonya Deville y Liv Morgan, durante un evento en vivo de la WWE en Pensacola, Florida, este domingo.

Durante el combate, Sonya Deville sufrió un mal corte a los pocos minutos de que iniciara la acción, lo que provocó que el árbitro detuviera el encuentro. Las cámaras de los fanáticos capturaron a Sonya Deville mientras quedaba tendida afuera del ring esperando la llegada de los médicos para asistirla, subiendo una fotografía del incidente en sus redes sociales.

Head security guy ran to the back and returned with med crew member. #WWEPensacola pic.twitter.com/5ffUEAkX3U

Hopefully they were just doing all that for show.

I’d hate to see someone get hurt #WWEPensacola

— Ryan Michael Moberly (@Mobes333) February 6, 2023