«Esto es algo de lo que hemos hablado mucho y aún está por determinarse. Es algo que siempre he deseado, sí, en los últimos años. Pero el dilema es que la satisfacción que obtengo al ser madre de los dos hijos que ya tenemos es tan gratificante. Realmente me llena el corazón. Era lo último que necesitaba y me brinda tanta felicidad y alegría pura. Creo que podría ir en cualquier dirección con respecto a eso«. A mediados de 2023, Sonya Deville hablaba así de tener un bebé con Toni Cassano.

► Sonya Deville se casa con Toni Cassano

Un bebé todavía no pero las dos acaban de casarse recientemente, como la Superestrella de WWE da a conocer en sus redes sociales compartiendo la publicación de la revista PEOPLE.

WWE Star Daria Berenato Marries Toni Cassano in New Jersey Wedding Officiated by Maria Menounos (Exclusive) https://t.co/I2CJa4uHjI — People (@people) February 11, 2024

«¡Daria Berenato y Toni Cassano han oficialmente sellado su compromiso! La estrella de la WWE y su prometida, una modelo de fitness, pronunciaron el «sí, acepto» el 10 de febrero en The Legacy Castle en Nueva Jersey, un impresionante lugar que las novias bromearon que irónicamente era bastante grande para su ceremonia «íntima», rodeadas de 140 de sus familiares y amigos más cercanos. ¡Y aquí viene lo mejor! La ceremonia fue oficiada por Maria Menounos».

SÚPER LUCHAS felicitamos a la feliz pareja por el enlace y le deseamos que su vida en matrimonio sea tan buena como hasta ahora.

Si quieres saber más de esta relación, no hace mucho Sonya Deville contaba también cómo surgió:

“He seguido su cuenta de Instagram durante varios años, y ella también me seguía a mí. Simplemente observaba sus publicaciones y pensaba: ‘Ella es como mi pareja ideal’. Sé que suena increíble, pero tenía todas las cualidades que me encantan. Parecía auténtica y genuina, y el día que finalmente la conocí en persona, supe que era exactamente como la imaginaba e incluso mejor“.