Sonya Deville: «Salir del clóset en WWE fue un feliz accidente»

Sonya Deville es la primera luchadora abiertamente homosexual en la historia de la WWE. Fue durante sus tiempos en Tough Enough, de los cuales ella misma contaba entresijos recientemente, cuando reveló que tenía novia cuando le preguntaron si estaba soltera.

► Un feliz accidente

Mientras hablaba recientemente en Talking With Natasha, la luchadora se acordó de aquel momento:

«Fue como un gran accidente. Es una historia realmente graciosa. Fue un accidente feliz. Entonces, estaba en Tough Enough, el reality show. El primer episodio de ese programa fue como las audiciones para entrar. Así que mostraron a todos los competidores probándose para estar en el show. Parte de la audición era una entrevista en el ring, básicamente con Triple H, el gran jefe, y un par de ejecutivos corporativos. Estás ahí en el ring. Te decían que usaras un traje de baño.

Miro a mi alrededor. Mi esposa también se ríe de esto. Miro a todas estas chicas y todas vienen del mundo de los concursos de bikini y modelos de trajes de baño. Todas están con bikinis tipo tanga. Yo no recibí el memo y llevaba un bikini Billabong. Todas usaban tacones de aguja y yo llevaba unas sandalias con cuña, unas Sam Edelman. Ok, lo entendí. Simplemente, no me veía como las demás. No encajaba con el resto. Así que aquí estoy, en todo mi esplendor, con un traje de baño, parada en medio del ring. Si miras el video de ese momento, es muy gracioso porque ni siquiera sé cómo pararme con un traje de baño. Estoy ahí, con las piernas súper separadas.

Triple H, una de las primeras preguntas que me hace, que sería una pregunta bastante estándar en un reality show, fue: ‘¿Estás en una relación? ¿Eres soltera?’. Estaban tratando de conocer a los concursantes. Pero para mí, era una pregunta complicada porque tenía novia y en ese momento aún no había salido del clóset. Así que me congelé un poco y respondí: ‘Tengo novia, pero aún no es mi esposa’. Me puse nerviosa y di una respuesta realmente extraña. Él empieza a reírse y dice: ‘¿Acabas de salir del clóset en televisión nacional?’. Y yo como: ‘Eh… supongo que sí’.

Luego tuve que correr tras bastidores para llamar a mi novia de ese entonces, porque ni siquiera había salido del clóset con sus padres. Su mamá ya sospechaba de nosotras, pero intentábamos negarlo porque ella no lo aceptaba. Así que tuve que llamarla y decirle: ‘Lo siento mucho’. Porque si su mamá estaba viendo… Su mamá sabía que ‘su amiga Daria’ estaba en el programa y lo estaba viendo para apoyarla. Pero ahora acabo de decir en televisión que es mi novia, y además mencioné su nombre. Así que… sí, ya está. Confirmadísimo. Me sentí fatal. La llamé y me dijo: ‘No, está bien, tenía que ser así’.

Eso fue hace 10 años. Así fue como salí del clóset.»

