Sonya Deville revela entresijos de su época en WWE Tough Enough

Al igual que otras Superestrellas (o ex) de WWE como The Miz, Chelsea Green, Mandy Rose o John Morrison, Sonya Deville también se abrió camino en Tough Enough. Aquel era un reality show que buscaba encontrar a nuevos talentos para la compañía haciendo competir a una serie de participantes en distintas pruebas tanto físicas como mentales relacionadas con la lucha libre mientras eran evaluados por entrenadores y luchadores obteniendo el ganador de cada temporada un contrato. El programa se emitió entre 2001 y 2015.

► La época de Tough Enough

Trading Secrets entrevistó recientemente a la integrante de Pure Fusion Collective y la luchadora y manager reveló cuál era el salario que recibían entre otros detalles interesantes relativos a su salida y posterior contratación:

«Te pagan mientras estás en el programa semanalmente. No recuerdo exactamente cuánto era; quiero decir $1,000 a la semana o algo así mientras estás allí. Una vez que te vas, te vas.

«Volé a casa el día que fui eliminada, y al día siguiente volví a entrenar lucha libre. Llamé a la WWE y les pregunté: ‘¿Dónde puedo entrenar lucha libre profesional en Los Ángeles?’ Me dieron una escuela. Fui a la escuela, y ahí fue donde entrené todos los días mientras inundaba el correo electrónico de la WWE, ‘Contrátenme. Contrátenme.’

«Me dijeron que en cuanto me eliminaran me iban a contratar, pero no les creí. Pensé, ‘Voy a volar de regreso a casa, voy a volver a trabajar como mesera y la realidad, el sueño va a terminar. Lo que acabo de amar se va a acabar.’ Estaba decidida a seguir aprendiendo a luchar y a seguir presionándolos para que me contrataran. Y seguro, tres meses después, recibí la llamada.»

Sonya participó en la temporada seis de Tough Enough, como Mandy Rose, Velveteen Dream o la ganadora, Sara Lee, tristemente fallecida hace unos días, y fue eliminada en la tercera semana.