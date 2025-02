Sonya Deville revela el origen de su nombre en WWE

Daria Benerato, nombre real de la luchadora, no comenzó a llamarse Sonya Deville hasta bien entrada su carrera en la WWE; llevaba más de un año luchando en NXT y había pasado por Tough Enough, incluso participó en el WrestleMania Axxess 2017. Sabemos más o menos cuando realizó el cambio: usó el actual por primera vez en una batalla real en un evento no televisado del territorio de desarrollo en enero de ese mismo año.

► El origen del nombre

Ahora, ¿cómo se le ocurrió llamarse así? Le integrante de Pure Fusion Collective lo cuenta en una reciente entrevista con PIX11 News:

«Es un proceso diferente para cada persona. Haces una lista de nombres, la envías al equipo creativo y a los que toman las decisiones. Ellos te devuelven una lista de nombres y vas de un lado a otro hasta encontrar algo que haga felices a todos.

«e hecho, es una historia graciosa. En un momento, mi nombre iba a ser NJ Deville, que significaba New Jersey Devil, porque en MMA mi nombre de pelea era The Jersey Devil. Pero en ese momento pensé: ‘No quiero que mi primer nombre sea NJ.

«No me convence, pensemos en otra cosa’. Me encantaba Mortal Kombat y Sonya, así que terminé siendo Sonya Deville.»

Sonya Blade es un personaje icónico de la saga de videojuegos llevada al cine ‘Mortal Kombat’. Es una soldado de las Fuerzas Especiales y una de las primeras luchadoras femeninas de la misma. Debutó en el primer ‘Mortal Kombat ‘(1992) y es conocida por su rivalidad con Kano, su fuerte sentido de la justicia y sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo. ¿Deville podría hacer referencia a Cruella De Vil de los ‘101 dálmatas’?