Sonya Deville: «Quise volver a trabajar como Gerente General»

A inicios del mes de febrero se conoció que Sonya Deville no continuaría en WWE, y con ello se dio fin a su carrera de una década con la empresa, misma que empezó en el 2015. Deville se unió a Cedric Alexander, AOP, Blair Davenport, Giovanni Vinci, entre otros, como las Superestrellas que dejaron la WWE en la última tanda de recortes, aunque en el caso de la ex Campeona de Parejas WWE, simplemente la compañía indicó que no se le renovaría su contrato.

► Sonya Deville no pudo retomar su rol como figura de autoridad

Tras romperse el ligamento cruzado anterior en julio de 2023, Sonya Deville emprendió un largo camino hacia su recuperación, comenzando con una cirugía de rodilla. Sin embargo, la ex WWE sentía que quería hacer mucho más durante su para y durante una entrevista reciente en «The Ariel Helwani Show», Deville mencionó que incluyó una propuesta creativa al director de contenido de la WWE, Paul «Triple H» Levesque, en la que quería retomar su rol como figura de autoridad en la WWE. Sin embargo, esta propuesta fue finalmente rechazada.

«Me presenté para ser gerente general. Hunter me dijo algo así como ‘No’. Dijo que no es un puesto para luchadores en activo, sino para quienes no participan activamente en el elenco»

«Tenía ganas de volver. La verdad es que es un tema fácil. Estás en una posición de poder. No se supone que estés en una posición de poder por ser luchador, pero lo estás y puedes usarlo para abusar del plantel. Me encantó. Quería volver a hacerlo porque creo que fue un éxito cuando yo estaba allí. Quería verlo de nuevo.»

Deville trabajó anteriormente como asistente de Adam Pearce como figura de autoridad en pantalla en WWE SmackDown desde enero de 2021, y con el tiempo, comenzó a tomar sus propias decisiones ejecutivas para ambas marcas, hasta que en mayo de 2022 fue relevada de sus funciones, ya que eventualmente volvería al ring. Tras su lesión más reciente, la ex Campeona de Parejas formó un grupo con Shayna Baszler y Zoey Stark y, pese a sus esfuerzos, no lograron causar el impacto que se esperaba, hasta su última aparición en el Royal Rumble de este año.