Todavía no ha sido capaz de coronarse en la división femenil, ni como equipo ni individualmente, pero Sonya Deville quiere un título varonil en WWE. Dado que se encuentra en Friday Night SmackDown tendría que buscar enfrentar a Braun Strowman (Campeón Universal) o a AJ Styles (Campeón Intercontinental). O en todo caso que persiga a The New Day (Campeones de Parejas) con una compañera que ahora mismo no tiene.

Quizá lo mejor primero sea que la luchadora intente entrar en rivalidad con Bayley (Campeona SmackDown y Campeona de Parejas WWE). De hecho, a nadie sorprendería demasiado que próximamente se situara precisamente como retadora a la corona de mujeres de la marca azul si continúa ascendiendo. Será importante para lograr este objetivo que salga vencedora de su actual rivalidad con Mandy Rose.

► Sonya Deville quiere un título varonil

La verdad es que Deville está en su mejor momento en cuanto a popularidad puesto que no para de realizar entrevistas y de estar en primera plana por sus declaraciones. Precisamente hablando con Forbes lanzó un desafío a la división de hombres del imperio McMahon.

"Siempre he sido partidaria de la igualdad: de género, de raza, de sexualidad o de religión. Creo firmemente que esto es importante, que es parte de la evolución de las mujeres que estamos viviendo hoy en día. "Quiero decir, estamos en 2020, todo es posible. Y me gustaría ser una de las primeras mujeres en ser pioneras en ese concepto".

La luchadora cuenta además que la igualdad racial ha sido el centro de muchas conversaciones en el vestidor.