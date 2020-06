Son muchos los que creen que Sonya Deville ha sido víctima de las circunstancias. Tal vez uno de sus peores errores haya sido revelar su orientación sexual en medio de un programa televisivo de WWE, dado que la compañía, para mostrarse incluyente y políticamente correcta, se ha aprovechado de esto. No hay una sola entrevista en la que Sonya Deville no hable de su sexualidad, y tal vez eso la ha encasillado en un personaje que en sí ni siquiera es personaje ni es ella, porque no se toca el tema de su sexualidad haciendo una historia que ella tanto ha solicitado. Aunque tal vez solo por eso no ha sido despedida, pues nunca hay planes serios para ella.

► Sonya Deville quiere ser Campeona SmackDown

Hasta hace poco, estaba involucrada con Dolph Ziggler en una historia contra Mandy Rose y Otis, pero la misma parece ser que ya se acabó. Ahora, Deville está empezando una pequeña rivalidad con Lacey Evans que no parece ser más que otra historia transitoria. Sin embargo, ella no se rinde y entre sus planes está ser campeona mundial, según le reveló en una reciente entrevista con Sports Illustrated al periodista Justin Barrasso:

"Mi carrera durante los últimos cinco años en WWE ha sido todo lo que debería haber sido en términos de prepararme para donde estoy ahora. Aprendí mucho trabajando con Paige en Absolution y con Mandy en Fire and Desire. Nunca he estado más preparada para estar sola y mostrarle al mundo lo que siempre he sabido que soy capaz de hacer.

"Tengo todo lo que se necesita para ser la mejor Superestrella, ya sea hombre o mujer, en WWE. Finalmente estoy teniendo la oportunidad de mostrarle al mundo que soy la Superestrella WWE más completa que existe. El Campeonato Femenil SmackDown es mi próximo objetivo".