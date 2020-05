La actriz Ruby Rose, quien era la protagonista principal de la nueva serie Batwoman, que se transmite por Warner Channel, ha dejado la serie, lo cual resultó una gran sorpresa. Dado que la serie está en su primera temporada y tienen pactado, al menos, realizar seis, Seguramente la cadena televisiva tendrá que buscar rápidamente un reemplazo para que se haga cargo del traje de la vigilante de Gotham city a partir de su segunda temporada.

Aunque aún no hay candidatas a la vista, parece que sí hay una voluntaria muy interesada, ya que Sonya Deville recurrió a su cuenta de Twitter para mostrar su interés en ser la nueva protagonista, luego de responder a una noticia que comunicaba la salida de Rose de la serie.

Not to worry 😎 https://t.co/lXXjbGcY6G

En una de las respuestas a lo escrito por la Superestrella de SmackDown, un fanático elogió a Deville por sus grandes segmentos en las últimas semanas, y piensa que ella también podría manejar el papel de Batwoman. Deville afirma que tiene la razón.

I think you’re on to something 🧐 @CWBatwoman https://t.co/5bxJPnbMwi

— Daria Berenato (@SonyaDevilleWWE) May 20, 2020