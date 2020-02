Sonya Deville ha dejado claro que su camino hacia WWE fue totalmente accidental. Ella nunca pensó en dedicarse a esto; quería hacer carrera en las MMA y llegar a UFC, pero finalmente la tenemos en la empresa McMahon, convertida en una de las Superestrellas de la marca SmackDown, donde actualmente forma el equipo Fire & Desire al lado de Mandy Rose.

Durante una entrevista con RondaRousey.com, Deville habló de ese y otros temas. Uno de ellos ya lo abordamos, que es el de quiénes son las líderes de vestidor en WWE. A continuación, un poco más de lo que contó:

► Así llegó Sonya Deville a WWE

«Al contrario de otras muchas Superestrellas, yo no crecí viendo WWE. Durante mi estancia en Los Ángeles tenía un trabajo como camarera que me ocupaba la mitad del día, y la otra mitad la ocupaba mi entrenamiento en MMA. Los fines de semana tenía un podcast de UFC en los estudios de Afterbuzz TV y allí me cruzaba mucho con María Menounos. Un día, WWE llamó a María para participar en Tough Enough, pero ella lo rechazó porque dijo que ya no tenía edad para eso, pero dijo que conocía a la persona perfecta, y esa era yo. «Vinieron a verme a mi último combate y me dijeron que si alguna vez había pensado en dedicarme a la lucha profesional, si alguna vez había pensado en WWE. Creí que podría ser una oportunidad, porque me gusta actuar, me gusta la competición y soy atlética, esas tres cosas que requiere WWE. Les dije que sí, que probaría a entrar en el programa y el resto es historia».

► Ante el odio, positividad

Sonya Deville destacó por ser una de las participantes deTough Enough, de donde salieron otros como Velveteen Dream, The Miz o Ryback, y fue además durante aquellos años cuando reconoció abiertamente su condición sexual:

«Todo lo que me ha ocurrido desde que salí de Tough Enough ha sido súper positivo. No hay nada que pueda tachar de negativo desde entonces. Obviamente a través de las redes sociales siempre vas a tener todo tipo de reacciones, pero me quedo con las positivas. Y además siempre aprovecho para utilizar esta palabra, ya que creo que el simple hecho de odiar a alguien es tener ganas de perder el tiempo».

► Sonya Deville quiere enfrentar a Ronda Rousey

Sonya fue una de las favoritas del público desde sus comienzos en el programa de cazatalentos, ya que era una mujer que procedía de las MMA, algo que en el apartado femenil de WWE iba a ser toda una novedad, un acontecimiento. Es por tanto obvio que desde el momento en que Ronda Rousey puso un pie en la compañía Sonya soñaba con poner sus manos sobre la que fuera Campeona Mundial de Peso Gallo UFC. Pero quién sabe lo que le deparará el futuro…

«Creo que he enfrentado a prácticamente todas las mujeres de la compañía, aunque ahora que lo dices puede que no me haya enfrentado a Natalya ni a Asuka. Creo que serían las dos mujeres con las que me encantaría tener una rivalidad larga. Pero si tengo que destacar a una por encima de todas sería sin lugar a Ronda Rousey. Me encantaría enfrentarme a ella en su regreso ya que creo que siendo la primera mujer de WWE procedente de las MMA y campeona de UFC, ahí hay una muy buena historia que contar».

Por último, Sonya Deville habló de su combate en Worlds Collide 2019 ante Io Shirai y sobre cuál sería su combate de ensueño si no pudiera medirse a Ronda Rousey:

«Me encantó enfrentarme a Io Shirai en Worlds Collide el año pasado. Es una gran profesional, una gran atleta y creo que fue una experiencia maravillosa, pero honestamente mi combate de ensueño sería contra Asuka. Como he dicho antes, nunca he tenido ocasión de enfrentarme a ella en un combate largo televisado ni en un PPV. Creo que ella y yo podríamos tener una gran química dentro del ring y no veo la hora de que me den una buena rivalidad con Asuka».

Puedes seguir a Vicente Beltrán en Twitter o en su blog ViBe & Wrestling.