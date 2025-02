El 7 de febrero se confirmó que Sonya Deville abandonaba la WWE al no ser renovado su contrato cuando ella estaba conversando para continuar su carrera en la compañía.

► ¿Podría retirarse?

Ahora la luchadora pone en duda su futuro en la lucha libre durante una reciente entrevista con Made It Out:

«Fui firmada a los 21 años, y ahora tengo 31. Nos separamos hace una semana. Es una locura. Todavía lo estoy procesando, así que no tengo todas las respuestas aún. Diez de los años más geniales de mi vida. Pude crecer en ese mundo y muchas de mis ideologías y mentalidades fueron moldeadas por esa compañía, lo cual es genial porque me dio una ética de trabajo más fuerte que la que tenía. Habilidades de gestión del tiempo, viajar por todo el mundo y ver cosas con mis amigos. Tuve algunos de los mejores momentos de mi vida. He estado en 50 países, luchado en todos lados.

«Fue tan divertido, pero siempre supe que iba a haber diferentes capítulos en mi vida. Tengo tantos sueños. La actuación fue mi primer amor, así que quiero nutrir eso y alimentarlo. Creo mucho en las señales del universo. La semana en que me separé de WWE, al mismo tiempo reservé mi primer gran proyecto cinematográfico. Eso no es casualidad. Hice una buena cantidad de audiciones a lo largo del año y nada salió como queríamos. Que el primero grande llegue en la misma semana, no es ironía, es realmente un testamento a lo que es mi próximo camino.

«Estaría mintiendo si dijera que solo he estado sentada en casa las últimas dos semanas. Obviamente estoy molesta, y hay cosas que voy a extrañar, pero al final del día soy una luchadora y tengo dos hijos y una esposa que cuidar, así que he estado trabajando duro desde el momento en que recibí la llamada. No sé si la lucha se ha terminado para mí, eso es algo que estoy descubriendo y me estoy dando el tiempo para decidir cuáles serán mis próximos pasos. Tenemos algunas cosas realmente divertidas en marcha que estoy emocionada de compartir con todos.

«Estoy muy en la mentalidad de que nada te pasa a ti, pasa para ti. No tengo ni un gramo de ira ni de arrepentimiento. Incluso la tristeza, la tristeza solo es por extrañar los momentos, pero la tristeza no es, ‘Oh Dios, quiero estar de vuelta allí en este segundo.’ Realmente no es así. Estoy tan en paz con lo que está pasando porque soy una gran creyente en el Universo. Sé que todo va a estar bien y sé que hay cosas más grandes para mí. Qué gran base de diez años sentada. Qué gran primer capítulo de mi vida adulta. He recolectado más conocimiento, sabiduría, experiencias de vida, de lo que podría haber obtenido en cualquier otro lugar. Estoy emocionada.»