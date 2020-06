Quiere tener por fin una buena oportunidad de demostrar lo que vale, incluso de convertirse en una luchadora estelar, pero parece en WWE no están dispuestos. Por eso, Sonya Deville hizo una petición a Vince McMahon. No hablamos de una publicación en Twitter o cualquier otra red social, sino de una conversación que tuvo con el mandamás acerca de su futuro en la empresa de lucha libre. Porque cree que es el momento de dar un paso adelante, ahora todavía más teniendo en cuenta que una de las estrellas principales, Becky Lynch, ha abandonado el barco, dejando un importante hueco.

► Sonya Deville hizo una petición a Vince McMahon

Deville visitó recientemente WWE Backstage para hacer algunos comentarios interesantes.

Tune into @WWEonFOX now to hear me chit chat w my former partner .... @RealPaigeWWE ! And one of my favs @ReneeYoungWWE 🖤 https://t.co/ykTHfz5iMa — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) June 10, 2020

Entre ellos el siguiente acerca de dicha petición a su jefe:

"Fue cómo: 'Por favor, dame una oportunidad en el micrófono. Y si la fastidio, apártame para siempre'".

Lo que no se conoce todavía es cual fue la respuesta del dueño de la empresa. En espera de ver si la luchadora tiene su oportunidad, comentó otras cosas:

"This is going to be my moment, so I need to freaking kill this." - @SonyaDevilleWWE on her star making promo on SmackDown. Spoiler: She killed it. #WWEBackstage pic.twitter.com/9f3DkG303n — WWE on FOX (@WWEonFOX) June 10, 2020

"Este va a ser mi momento, así que tengo que aprovecharlo".

"I feel that I am where I am supposed to be." - @SonyaDevilleWWE on her recent run on SmackDown.#WWEBackstage pic.twitter.com/7gibLCCT0R — WWE on FOX (@WWEonFOX) June 10, 2020

"Estoy donde se suponía que debía estar".

Muchos fanáticos quieren que Deville sea una luchadora importante, o al menos que le den la ocasión de demostrar si puede serlo o no. Hasta ahora ha tenido pocas ocasiones para destacar. Puede que su rivalidad con Mandy Rose la ayude a seguir ascendiendo pero la verdad es que esta tampoco ha triunfado demasiado. Quizá las dos podrían involucrarse en la disputa del Campeonato Femenil SmackDown. No sería una mala manera de que fueran impulsadas y que ambas, o al menos una de ellas, se quedara en el plano estelar si demuestra que puede estar a la altura de las luchadoras más grandes.