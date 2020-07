Sonya Deville habla de Finn Bálor y las charlas incómodas

Finn Bálor sigue buscando el éxito en NXT, no sin encontrarlo, pero tampoco haciéndolo como cabría esperarse. Muchos lo están viendo como el próximo Campeón de Norteamérica debido a su actual rivalidad con el monarca, Keith Lee. Pero a ver qué pasa si es que tiene la oportunidad de enfrentarse a él. Mientras aparece de nuevo en primera plana su constante apoyo a la comunidad LGBTQA+. No suele ocurrir esto últimamente dada su condición de rudo, la cual se ha ido yendo hacia el otro lado recientemente, pero sus fanáticos no olvidan que es uno de los estandartes dentro de WWE de este colectivo.

► Sonya Deville habla de Finn Bálor

Un colectivo del que forma parte Sonya Deville. También su compañero, aunque en su caso no por su condición sexual. La luchadora quiso dedicar durante una entrevista que concedió a Mirror.uk unas palabras al irlandés, precisamente por ser cómo es.

"Es genial que use la gran plataforma que tiene a su disposición para difundir un mensaje tan positivo. Siempre ha sido un buen amigo mío, es como uno de los mejores tipos que he conocido nunca. Y que use su voz para apoyarnos es tan importante... Es una declaración tan grande".

Y si Bálor es uno de los nombres que más han destacado en el imperio de Vince McMahon por su apoyo a la comunidad, Deville lo ha hecho por revelarse como miembro de la misma. De esto también habló en la charla con el medio británico.

"La historia de mi salida del armario estuvo en la televisión nacional. Fue un momento irreal, una locura".

La luchadora además quiso hablar del movimiento #SpeakingOut.

"La conversación lleva al cambio, siempre lo he dicho. Tenemos que hacer que suceda. Tenemos que tener las conversaciones incómodas para cambiar las cosas. Nadie crece si se mantiene siempre en el mismo sitio".

Pero que nadie se equivoque, Deville no quiere estar en primera plana por atraerle las personas de su mismo sexo sino por lo que hace en los encordados. Y precisamente en este momento es cuando más oportunidades está recibiendo. Confía mucho en sí misma y en WWE lo están haciendo también, ahora queda ver en qué resulta todo esto. No sería malo que entrara poco a poco en rivalidad con Bayley, actual Campeona SmackDown.