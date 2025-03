Sonya Deville explica origen de su nombre luchístico

A inicios del mes de febrero se conoció que Sonya Deville no continuaría en WWE, y con ello se dio fin a su carrera de una década con la empresa, misma que empezó en el 2015 luego de aparecer en Tough Enough. Deville se unió a Cedric Alexander, AOP, Blair Davenport, Giovanni Vinci, entre otros, como las Superestrellas que dejaron la WWE en la última tanda de recortes, aunque en el caso de la ex Campeona de Parejas WWE, su contrato simplemente expiró.

► Sonya Deville iba a llamarse «NJ Deville»

Sonya Deville debutó en NXT en el 2015 y lucharía bajo su nombre real, Daria Berenato, durante dos años antes de que le dieran su nombre luchístico antes de ser llamada al elenco principal. Sin embargo, la ex Campeona de Parejas WWE reveló recientemente en una entrevista con «Busted Open Radio», que la WWE inicialmente sugirió un nombre distinto para ella, uno basado en un equipo de hockey de la NHL.

«Originalmente querían llamarme ‘NJ Deville’, en honor al New Jersey Devil, porque cuando luchaba en MMA, mi nombre de pelea era ‘The Jersey Devil’. Y lo miré en el papel y pensé: ‘Me encanta Nueva Jersey, pero no sé si quiero que mi primer nombre sea Nueva Jersey’. Entonces Hunter dijo: ‘Bueno, entonces inventa un primer nombre diferente’, y elegí Sonya, porque Sonya Blade, Mortal Kombat».

Antes de unirse a la WWE, Sonya Deville tuvo tres peleas amateur en las MMA, con dos victorias y una derrota, y probablemente considere volver allí, teniendo en cuenta que en recientes declaraciones dejó en suspenso su futuro en la lucha libre profesional.