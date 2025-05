Sonya Deville explica su relación con Invicta FC

Hoy mismo, Sonya Deville (Daria Berenato) estará presente en el evento número 62 de la promotora de artes marciales mixtas Invicta FC. No hace mucho, confirmamos la noticia y nos preguntamos si la ex WWE podría relacionarse también con TNA.

ONE. MORE. SLEEP! It all goes down TOMORROW at The Lex in #KansasCity! Main Card starts at 8pm CT/9pm ET and prelims hit at 7:15 CT! pic.twitter.com/jkOAyZVsKF

— Invicta FC (@InvictaFights) May 15, 2025