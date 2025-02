Hace un par de semanas, se conoció que Sonya Deville no continuaría en WWE, y con ello culminaría su carrera de una década con la empresa, misma que empezó en el 2015 luego de aparecer en Tough Enough. Deville acompañó a nombres como Cedric Alexander, AOP, Blair Davenport, Giovanni Vinci, entre otros, quienes a diferencia de la ex Campeona de Parejas, fueron despedidos.

► Sonya Deville no vio venir su salida de WWE

En su canal de YouTube, Deville reveló recientemente que estaba en medio de las negociaciones del contrato cuando recibió la noticia inesperada. Sin embargo, la luchadora dijo que rápidamente asimiló la decisión, confiando en que todo sucede por una razón. Esa creencia se reforzó cuando, solo una semana antes de la llamada de la WWE, consiguió su primer gran proyecto cinematográfico.

“Recibí la llamada. Mi contrato con la WWE no se renovaría. Recibí la llamada telefónica. Estábamos en medio de las negociaciones, así que pensé que la llamada telefónica sería un punto medio en el que nos encontraríamos. Un acuerdo sobre un contrato. Fue, ‘No vamos a renovar tu contrato’. Me sorprendió «.

«Al final del día, es un negocio. Creo que con mentalidad empresarial. Sea cual sea la razón, no sé la razón, y podría sentarme aquí e intentar pensar en una o adivinar. ‘Definitivamente fue eso. Dije o hice eso. Puse el 150% de mi esfuerzo en los diez años, pero lo más importante fue en los últimos tres. Fui al Performance Center en mi tiempo libre. Me mudé allí durante dos meses para entrenar y quitarme el óxido”.

Ahora que ya está fuera de WWE, Deville está enfocada de manera optimista en su próximo capítulo, y dejó en claro que hay grandes cosas por venir.

«Estoy emocionada. Tengo muchas cosas por venir».