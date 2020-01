Mandy Rose y Sonya Deville desde que fueron ascendidas al elenco principal, han permanecido como equipo compartiendo momentos buenos y no tan buenos dentro del cuadrilátero, pero ambas comparten una buena amistad dentro y fuera de los encordados. Esto motivó a que se especulara con la posibilidad de que Sonya Deville tuviera una trama lésbica con Mandy Rose después de que se mostraran especialmente cariñosas después de un combate.

Sin embargo, pronto confirmamos que dicha historia no iba a ocurrir al menos entre estas dos, ya que WWE está actualmente desarrollando en Raw una historia lésbica entre Lana y Liv Morgan, lo cual ha causado aparente desconcierto en Deville. En cambio, parece que la empresa tiene otra idea, que pasa por separarla de su amiga Mandy Rose, con quien actualmente forman equipo.

► Sonya Deville se muestra orgullosa de su sexualidad

Sonya Deville platicó con Fox News para una nueva entrevista sobre en la que habló sobre varios temas, incluyendo su participación en el reality Total Divas.

Como una de las primeras superstrellas de la división femenil abiertamente homosexuales en la WWE, Sonya Deville ha ayudado a difundir la conciencia y la esperanza a aquellos que pueden estar demasiado asustados para expresarse. Incluso le lanzó una idea al propio Vince McMahon sobre una historia LGBTQ, que se pudo ver en un episodio reciente de Total Divas. No fue hasta que se dio un estallido de la nada en la televisión en vivo, cuando se dio cuenta de lo importante que este tipo de historias sería para el mundo fuera de la lucha profesional.

«Sí, quiero decir, obviamente, representar a la comunidad LGBTQ es algo cercano y querido para mi corazón. Porque allá por el 2015 cuando estaba haciendo Tough Enough y Triple H me preguntó en la televisión, ‘¿Estás en una relación?’ Y esa es una pregunta simple de responder para la mayoría de las personas, pero para en mi caso, cuando no era abiertamente gay, pensé, ‘¿Qué digo?’, y en ese momento dije ‘Sí, tengo novia’.»

«Desde ese momento, ha sido como un proceso de aprendizaje para mí como persona, solo sentirme cómoda con lo que soy y estar de acuerdo con decir estas palabras ‘Soy gay’ en voz alta y sentirme cómoda con mi sexualidad. Por lo tanto, es realmente genial estar en el lugar en el que estoy para defender o ser un ejemplo para las chicas y chicos que están en mi lugar, así como yo estuve hace 3 o 4 años. Así que, es realmente especial y creo que ser quien soy y ser un luchadora, puedo inspirar a las personas en casa porque ahora saben que es posible y que también pueden hacerlo».