Sonya Deville elogió a Zoey Stark

A inicios del mes de febrero se conoció que Sonya Deville no continuaría en WWE, y con ello se dio fin a su carrera de una década con la empresa, misma que empezó en el 2015 luego de aparecer en Tough Enough, y que culminó luego de que la compañía decidiera no renovarle su contrato. Su última aparición fue en el Royal Rumble de este año, donde trabajó en conjunto con Zoey Stark y Shayna Baszler, sus compañeras en Pure Fusion Collective.

► Sonya Deville tuvo varias compañeras en WWE

A lo largo de su carrera, Sonya Deville hizo equipo con varias Superestrellas, como Mandy Rose o Chelsea Green, con quien ganó el Campeonato de Parejas antes de lesionarse, entre otras. Durante una aparición reciente en «Busted Open Radio», Deville elogió a su antigua compañera del Pure Fusion Collective, Zoey Stark.

«Zoey es, sin lugar a dudas, una de las mujeres, hombres y luchadoras más talentosas del ring que tiene la WWE. La forma en que se mueve y hace que todo parezca tan orgánico, pero tan contundente al mismo tiempo, es increíble. No quiero que esto suene mal, pero se mueve más como un hombre en el ring que como algunos de los hombres en el ring. Ella puede hacer cosas de una manera que me hace pensar, ‘Mierda, tienes mucho talento’.

«Es tan poderosa, así que la veo como una estrella de primer nivel. No sé si es una cuestión de si, tal vez solo sea una cuestión de cuándo, mientras ella va perfeccionando esta evolución de su personaje y todo eso. Creo que la veo en la parte superior de las mujeres, seguro, en algún momento«.

Junto con Shayna Baszler, Deville y Stark formaron Pure Fusion Collective durante el último semestre del año anterior. Sin embargo, su impacto no fue el esperado, a pesar de sus esfuerzos.

Desde su salida de la WWE, Sonya Deville se está preparando para su primer gran proyecto cinematográfico, y tiene entre sus planes volver a pelear en las MMA, donde tuvo tres combates antes de incursionar en la WWE.