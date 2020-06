Sonya Deville busca la cima de WWE: apunta a Charlotte Flair

Sonya Deville busca la cima de WWE, busca convertirse en una luchadora importante, incluso en ocupar el sitio que ha dejado Becky Lynch tras su salida de la empresa. Esto último parece imposible ahora mismo, aunque para que nadie se pille los dedos dentro de un tiempo mejor decir improbable. Ella al menos lo está intentanto. Y ahora apunta a Charlotte Flair. Sin duda lo mejor que podría pasarle a la ex peleadora de MMA sería tener una rivalidad con "The Queen". Pero de momento se encuentra enfrentando a Mandy Rose en una trama que parece que va para largo. A ver si ayuda a alguna de las dos, o a las dos.

► Sonya Deville busca la cima de WWE

En espera de ver qué ocurre mañana por la noche en Friday Night SmackDown, Deville hizo estas declaraciones en The Sun:

"Una pregunta que surge todo el tiempo hablando de Charlotte Flair, ¿tiene oportunidades por quién es ella? Tal vez, pero ¿da todo en el encordado en cada ocasión que tiene? Sin lugar a dudas. Mi manera de ser es que voy a darlo todo en cada oportunidad que me den. Y creo que muchas de las mujeres del vestidor van a dar el cien por cien todos los días si también se la dan. Van a trabajar todas a tope. Yo voy a seguir trabajando para que me den cualquier cosa. Y si me dan las mismas oportunidades que a Charlotte Flair, seré tan grande, sino más, que Charlotte".

De la misma manera que hablando de la luchadora irlandesa mencionada antes, parece imposible que la ex peleadora pueda ser tan grande como Flair. Primero que nada porque no es hija de Ric Flair. Quieran o no, eso influye en la carrera de cualquiera. Por otro lado, dicho esto, no se puede decir que Charlotte no se ganara todo lo que tiene a base de trabajo, talento y grandes actuaciones. Pero, de nuevo, mejor decir improbable.