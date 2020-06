Sonya Deville apoya a Black Lives Matter: "Es hora del cambio"

George Floyd sigue siendo el tema del momento, pues las protestas en los Estados Unidos se incrementaron. El puente de Brooklyn fue bloqueado por miles de manifestantes y cada vez más se pone en gran riesgo la reelección de Donald Trump, algo de lo que, en cierta medida, es parte del trabajo de Linda McMahon. No por ello, las Superestrellas de WWE se han callado. Al contrario, muchas han alzado su voz de protesta y John Cena ha donado 1 millón de dólares al movimiento Black Lives Matter, si bien es cierto que no todos en WWE odian a Trump.

► Sonya Deville apoya a Black Lives Matter y ataca la injusticia social

La más reciente en mostrar su apoyo al movimiento fue Sonya Deville, en una reciente entrevista para Sports Illustrated con Justin Barrasso.

"Black Lives Matter es muy importante para mí. Tenemos mucho caos en nuestro mundo en este momento, y es tan importa que, si tienes una voz, la uses siempre para el bien. Espero poder ayudar a hacer un cambio para mejor. El movimiento Black Lives Matter es muy importante para mí.

"Algo de lo que he hablado con firmeza y siempre usaré mi voz para promover, es la igualdad. Ya sea de raza, religión, etnia, orientación sexual, no me importa. Lo que me importa es la igualdad. Eso es algo que es muy importante para mí, usar mi plataforma y mi apoyo para hacerlo saber".