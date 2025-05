Sonya Deville aparecerá en evento de MMA, ¿y se acerca a TNA?

Daria Berenato (Sonya Deville) parece estarse acercando a TNA a medida que sigue (o vuelve a estar) ligada a las MMA. Es interesante apuntar que la ex Superestrella WWE visitó la promotora de artes marciales Invicta en abril durante su evento número 61.

Y ahora se hace oficial, a través de la mencionada compañía de lucha libre profesional, que también estará en el 62, el cual está programado para llevarse a cabo el 16 de mayo:

KANSAS CITY! @TheDariaRae and #InvictaFC62 are coming to The LEX on May 16. @InvictaFights

Tickets are now on sale – get them HERE: https://t.co/3OhBUFfefn pic.twitter.com/yhWNiqIAWB

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 6, 2025