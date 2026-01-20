Sonya Deville: «¿Me verán alguna vez sin traje?»

La ex-Superestrella WWE Sonya Deville, ahora Daria Rae en TNA, habla de su regreso a la lucha libre, tiempo lejos del ring, crecimiento personal y mucho más. La luchadora hizo su debut en su nueva compañía durante el primer programa de esta en AMC.

► En palabras de Daria Rae

Regreso a la lucha libre después de un descanso

“Trabajé muy duro para mantener esto en secreto. Tomé precauciones ridículas; parecía una ladrona pasando por el aeropuerto. No se lo conté a nadie, excepto a mi esposa, por supuesto. Necesitaba un descanso, había estado en la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo durante 10 años, de los 21 a los 31. Y cuando se acercaba el fin de año, tuve una epifanía: miré a mi esposa y le dije: ‘Cariño, creo que quiero volver a la lucha en alguna capacidad’. Y ella dijo: ‘Sí, creo que deberías’. Así fue como empezó todo. Había estado hablando con TNA desde que me fui, porque TNA es propiedad de la misma compañía que Invicta FC, la empresa de MMA, que pertenece a Anthem Sports. Había conocido a Carlos en un evento de Invicta y habíamos hablado entonces, pero no estaba lista en ese momento. Finalmente, lo contacté y dije: ‘Hagámoslo’, y coincidió con el día antes de que anunciaran el acuerdo con AMC. Fue el momento perfecto; al salir al escenario después de casi 11 meses, sentí: ‘Sí, aquí es donde debo estar’.”

Inspiración y preparación

“Siempre me mantenía al día en redes sociales y, sinceramente, lo que TNA había estado haciendo en los últimos seis meses me emocionaba mucho. Santino, como personaje, era increíble; solo ver sus segmentos me hacía pensar: ‘Me encantaría callarlo’. Su timing cómico es perfecto, es divertido y muy querido por los fans. Vi cómo podía funcionar la dicotomía entre él y yo y sentí que era el siguiente paso correcto.”

Colaboración creativa y pruebas con el público

“Había una idea inicial por parte de TNA, pero yo también tenía la mía. Finalmente, nos encontramos a mitad de camino con el equipo creativo, que ha sido increíble. Fue idea mía salir y ver si la multitud me animaba antes de girar la situación; lo hice por motivos un poco retorcidos, solo quería probarlo. No sabía si funcionaría, porque solo se me conocía por ser odiada, pero afortunadamente funcionó y eso me emocionó mucho.”

Adaptarse a un nuevo vestuario y ambiente

“Entrar en un vestuario completamente diferente después de 10 años en WWE fue emocionante y un poco intimidante. Vi muchos amigos antiguos, como Nick Nemeth y Ashley (anteriormente Dana Brooke), y conocí a mucha gente nueva, súper acogedora. Solo quería divertirme, ayudar a mejorar lo que ya tenían y disfrutar el proceso.”

Introducción de nuevos talentos

“Traer a Elena Black (antes Cora Jade) fue muy importante para mí en este rol de autoridad. Ya habíamos trabajado juntas; es increíblemente talentosa, camina y habla con confianza, es joven, hambrienta, apasionada y sabe lo que se necesita. Traerla al vestuario fue una decisión fácil, y espero seguir incorporando más talentos de distintos orígenes para que el producto sea lo mejor posible.”

Tiempo fuera y crecimiento personal

“El tiempo fuera de la televisión semanal fue raro al principio, pero muy bueno para mí. Me permitió preguntarme: ‘¿Quién es Daria sin Sonya Deville? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito?’ Pasé tiempo con mi familia y también perseguí proyectos de cine y televisión que había querido hacer desde niña. Fue un periodo de introspección, búsqueda de propósito y claridad, incluyendo un retiro en Iawaska en Costa Rica, donde aprendí mucho sobre mí misma y obtuve respuestas que buscaba desde hace años.”

Expresando creatividad y pasión

“Soy una creadora; siempre quiero tener mis manos en distintos proyectos. Mi mente va a mil por hora, tengo muchas ideas y pasión por diferentes cosas. TNA me permite crear y expresarme, y al mismo tiempo sigo trabajando en películas y producciones. Es liberador y emocionante.”

Reacción de colegas y fans

“Mis amigas de WWE, como Nattie, Liv, Lana y Bianca, se sorprendieron mucho y me enviaron mensajes de apoyo cuando vieron mi regreso. Fue divertido mantenerlo en secreto un poco, para ver su reacción orgánica. También trabajé mucho con mi manager en los atuendos y el look, para que todo fuera especial.”

La importancia del vestuario y la evolución del personaje

“Durante la era de GM tenía como 52 o 53 trajes. Este nuevo look es una evolución, no una recreación. Como mujer, quería que el personaje evolucionara. Trabajé mucho en el diseño y creo que ahora es un estilo que puedo repetir y ajustar, pero esta es la vibra de Sonya/Daria. ¿Me verán alguna vez sin traje? No lo sé; realmente me gusta usar trajes, pero todo puede pasar.”

Oh you want my attention? Tune in tonight to our sold out PPV on TNA+ @ThisIsTNA pic.twitter.com/0PiykiJ9tu — Daria Rae Berenato (@TheDariaRae) January 17, 2026

Diversión y conexión con el público

“Este regreso me permite divertirme. Disfruté muchísimo el jueves y el sábado en nuestro pay-per-view Genesis. El equipo creativo ha sido increíble colaborando; tienen ideas geniales y siempre podemos ajustarlas. Me encanta interactuar con los fans, que me odien o me apoyen; disfruto cada reacción. Estoy emocionada de volver al público y hacer lo que más amo.”

Perspectiva sobre la asociación TNA-WWE

“Creo que la asociación TNA versus NXT es genial para la lucha libre. Hay muchas opciones y sabores para todos, y mi sabor actual es TNA. Vi lo que estaban haciendo desde lejos y me pareció que tenía sentido. Hay una energía especial detrás de escena y todos lo van a notar. Me encanta la interacción entre compañías y la posibilidad de colaborar entre talentos.”

Dónde ver TNA y próximos eventos

“Todos los jueves, TNA Impact en AMC, también en AMC Plus y TNA Plus. Tenemos muchos pay-per-views próximos; estaremos en Tingley Coliseum en Albuquerque el 22 y 23 de enero, luego en Nashville y Atlanta. Estoy emocionada de estar en todos los shows y no perderme ni un momento.”