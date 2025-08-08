Sonya Deville afirma que está retirada por ahora

Desde inicios del mes de febrero Sonya Deville dejó la WWE, y con ello se dio fin a su carrera de una década con la empresa, misma que empezó en el 2015. Deville se unió a otras Superestrellas en la primera ronda de salidas que WWE empleó en el año, aunque en su caso, la compañía simplemente decidió no renovarle el contrato. Desde entonces, Deville ha vuelto a sumergirse en el mundo de las MMA, a la vez que trabaja en su primer gran proyecto cinematográfico, mientras su futuro en la lucha libre profesional sigue siendo incierto.

► Sonya Deville se mantiene alejada de la lucha libre profesional

Durante una entrevista reciente en «Insight With Chris Van Vliet», Sonya Deville admitió que no tiene intenciones de volver a la lucha libre, aunque dejó una puerta abierta en el futuro.

«Estoy retirada definitivamente por ahora. Nunca digas nunca, pero ahora mismo me siento en paz con eso. No voy a mentir, y no lo he dicho, pero es casi como una herida abierta. Si pienso en luchar en otro lugar, es como si hubiera sido tan leal a la compañía; fue mi único hogar desde los 21 hasta los 31. Soy una persona que siempre está dispuesta a todo, así que es raro siquiera pensar en eso, pero no allí. Así que sí, eso todavía está en mi mente. No sé qué me depara el futuro exactamente, pero de algo estoy segura es de que el camino que estoy recorriendo se siente tan auténtico como lo que siempre he deseado en mi vida.»

Sonya Deville hizo toda su carrera como luchadora en la WWE, comenzando con su participación en la sexta temporada de «WWE Tough Enough» en 2015. Después de eso, firmó un contrato oficial con la WWE, entrenando y luchando en NXT hasta que en el 2017 llegó al elenco principal junto a Mandy Rose, excompañera de «Tough Enough», y Paige (Saraya). Su paso concluyó a inicios de este año cuando precisamente formaba parte de otro grupo llamado Pure Fusion Collective, junto a Shayna Baszler y Zoey Stark.