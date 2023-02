Sonnen y la situación de Makhachev con su madre

La ex estrella de la UFC Chael Sonnen ha reaccionado después de que el vigente campeón del peso ligero Islam Makhachev revelara que su madre le ha pedido que se retire.

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, el ex contendiente de peso medio y semicompleto Sonnen dio su opinión sobre la revelación de Makhachev.

“La madre de Islam ha hecho una declaración a Islam, que es: ‘Eres campeón, me gustaría que te retiraras ahora’. … ¿Deberíamos estar preocupados por esto?”. Dijo Sonnen. “Escucho tantas excusas todo el tiempo de por qué alguien no quiere pelear… Esto es diferente. Se trata de mamá … ¿Quién de nosotros no cree que debemos escuchar a nuestra madre?

“Es difícil chicos… En ventas, los vendedores están preparados para todo… lo que sea que ellos (el cliente) digan… excepto una cosa. La única réplica para la que un vendedor no tiene respuesta es cuando el posible cliente le dice: ‘Tengo que ir a rezar’. En cuanto ese tipo mete a Dios en el asunto, no hay réplica“, prosigue Sonnen. “Este podría ser el momento de las MMA en el que ‘tengo que rezar’. Mi mamá dijo. Es un punto muy interesante viniendo de una cultura en la que sabemos lo respetuosos que son con sus padres.“

Con eso en mente, Sonnen evaluó si la situación podría llevar a Makhachev a hacer una rápida salida del deporte. Y aunque no es seguro, el ex retador al título se mostró confiado en que el Octágono perderá pronto a Makhachev.

“El Islam no le dijo que no… Es una situación difícil. No es una en la que esté en una posición ahora mismo en la que salga y te diga que estamos a punto de perder a Islam (y) Islam está a punto de acabar. Pero, con un cierto grado de éxito, me siento bastante seguro de que vamos a perder el Islam y el Islam está acabado“, declaró Sonnen.

Sin embargo, parece que Makhachev está comprometido con al menos una defensa más del título de peso ligero. Esta semana, se dirigió a Twitter para preguntar quién será el próximo en compartir el octágono con él en busca del oro de las 155 libras.