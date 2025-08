Sonnen: «Topuria vs. Tsarukyan es el plan de UFC»

Chael Sonnen cree que Arman Tsarukyan es el contendiente número uno después de todo. Tsarukyan (23-3 MMA, 9-2 UFC) se retiró de su pelea por el título de peso ligero contra Islam Makhachev solo un día antes de UFC 311 en enero, lo que resultó en que Dana White dijera que tenía que ganarse su regreso a una oportunidad.

El campeón de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC), afirmó recientemente que renunciaría a su cinturón antes de defenderlo contra Tsarukyan y considera a Justin Gaethje o Paddy Pimblett como su primera defensa del título . Sin embargo, a pesar de todas esas estipulaciones, Sonnen dice que no lo está oyendo.

«Más allá de enfermedades o lesiones, aunque les esté dando una noticia, no comparto mi opinión. Les comparto un hecho: es Arman contra Ilia. Ese es el plan al cien por cien» .

Sonnen explicó de dónde surgió su teoría.

«Hay un par de cosas (que han cambiado para Tsarukyan). Obviamente, les traigo información, ya sea que debí o no haberlo hecho. En segundo lugar, fui el padrino de su boda; se llama Darryl Christian y es el entrenador de lucha libre de Arman Tsarukyan. En tercer lugar, acabo de hablar con el entrenador (Sam Calavitta), quien quería filmar el entrenamiento de Chimaev, y resultó que Tsarukyan estaba en la habitación. Y una señal aún mayor es lo que hizo Ilia hace una semana: dijo: ‘No quiero la pelea’. Los grandes ni siquiera saben que la tienen… La primera jugada de Ilia para hacer una pelea es negarla. La única persona con la que dijo que pelearía abiertamente fue Paddy.

«Niega a todos los demás con los que se prepara para pelear. Es simplemente su enfoque. Anderson (Silva) tenía uno. Siempre negaba la pelea y la dejaba correr unas dos semanas. Luego la aceptaba. La dejaba correr un mes y luego enviaba un informe de lesiones a la prensa donde uno creía que la pelea estaba cancelada y que no iba a suceder. Iba, se sacaba tiempo y les decía a todos: ‘Estoy bien, está bien’. Solo comparto. Ese era su sistema: el 100% de sus peleas, las construía de la misma manera. Ilia no es diferente, lo sepa o no. Lo primero que hace Ilia cuando va a pelear con alguien, aparte de Paddy, es decirle: ‘No voy a pelear con él'».