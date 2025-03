Sonnen: «Topuria debe vencer a un peso ligero de nivel para ir por Makhachev»

Chael Sonnen cree que Ilia Topuria tendrá que ganarse una oportunidad contra el campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) dejó vacante su título de peso pluma para subir a 155 libras. Makhachev declaró anteriormente que una pelea con «otro peso pluma» como Topuria no le interesa, y su manager Rizvan Magomedov quiere ver a «El Matador» en una eliminatoria por el título .

Dado que el CEO de UFC, Dana White, se niega a comprometerse con Topuria como el próximo retador al título en peso ligero, Sonnen cree que eso probablemente significa que primero tendrá que vencer a un contendiente de primer nivel.

“Charles (Oliveira) y (Arman) Tsarukyan están en una batalla, y la batalla es por Ilia. No es probable que Charles vaya directamente a una pelea por el título contra Islam. La única razón por la que digo eso es que Islam quiere algo de sangre nueva. Ilia no va a tener una oportunidad por el título a pesar de que encajaría en la solicitud de ser sangre nueva. Tienes Ramadán. “Ilia se marcha y no se menciona a Ilia. Parecería que Ilia va a tener que pelear primero. Ilia vs. Islam ahora mismo funciona, (pero) no es una pelea masiva. Sin embargo, Ilia vs. Islam, si Ilia derrota a Charles primero, es una conversación completamente diferente. No puede suceder ahora mismo: tienes que hacer que Ilia demuestre que puede hacerlo, y eso te lleva a través de Tsarukyan o te lleva a través de Charles”.

El Ramadán comienza a principios de marzo, lo que significa que Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) probablemente no tendrá noticias de peleas hasta que termine el mes. Makhachev viene de una defensa del título contra Renato Moicano en UFC 311 , después de que su oponente original Arman Tsarukyan se retirara. White dijo que no está interesado en volver a programar Makhachev vs. Tsarukyan después de que Tsarukyan se retirara solo un día antes de su pelea.