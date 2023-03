Sonnen: “Puerta no está cerrada para Ngannou en UFC”

La ex estrella de UFC Chael Sonnen no cree que el barco haya zarpado por completo en un posible regreso al Octágono para Francis Ngannou.

Ngannou actualmente se encuentra como uno de los agentes libres más importantes de los deportes de combate. “The Predator” dejó al líder de MMA a principios de este mes después de que una larga disputa contractual llegara a su fin sin un acuerdo.

Al anunciar la noticia en la conferencia de prensa posterior al primer evento de su promoción de 2023, Dana White afirmó que Ngannou había rechazado la oferta final de UFC para buscar lucrativos días de pago frente a una competencia más fácil lejos del escenario más grande del deporte.

Esos comentarios recibieron fuertes críticas, incluidos los ex campeones de UFC Cris Cyborg y Eddie Alvarez. Mientras que el primero destacó los muchos casos en los que White usó un argumento similar en el pasado, “The Underground King” se rió de la sugerencia de que el rey de los pesos completos ​​tenía miedo de enfrentarse a la competencia de UFC .

El propio Ngannou luego calificó los comentarios de White como una mentira, y señaló que las negociaciones fracasaron debido a la negativa de UFC a adaptarse a una serie de solicitudes, incluido un contrato acortado, la introducción de atención médica a largo plazo para los luchadores y un defensor de los atletas en las reuniones de la junta.

Pero a pesar de que la pareja compartió diferentes afirmaciones con respecto a la separación, y con Ngannou afirmando que su ex empleador no ha sido sincero con su recuento, Sonnen no cree que la puerta esté cerrada para un regreso rápido al octágono.

“Estamos en esta posición en la que no creo que haya terminado. Y no voy a permitir que cambie la narrativa en MMA. (No voy a) pasar la página o cerrar el libro sobre la idea de Francis. Ngannou, todavía no. Hasta que Francis nos diga que cerremos el libro, que ya terminó, que se jubiló, que siguió adelante, no voy a dejar que suceda. No solo no voy a dejar que suceda, ni siquiera voy a dejar que Sucede dentro del UFC. Creo que sigue siendo una muy buena opción. Creo que es una opción muy viable.

“Hay caminos para ir y hay caminos para regresar. Y no se trata de quemar un puente o, ‘¿Qué has hecho por mí últimamente?’ Realmente no lo es. La regla para volver al UFC es la misma que la regla para entrar al UFC… Simplemente, ‘Esto es lo que me gustaría hacer’. … Francis puede volver. En este momento, no quiere hacerlo. Pero la necesidad de Francis podría cambiar”.

Si Ngannou regresa al UFC, tendrá que superar a otro campeón para regresar al trono que recientemente decidió dejar. Tras la salida del camerunés, se anunció una pelea por el título vacante para UFC 285 el 4 de marzo .