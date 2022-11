Chael Sonnen no ve casi ningún interés en la próxima pelea por el título de peso semipesado de UFC. UFC 282 se establece como el último evento de pago por evento de la promotora de 2022 y saldrá con fuerza como de costumbre.

Desafortunadamente, hubo mucha especulación en torno al evento con respecto a la posibilidad de un tan esperado regreso a la acción de Jon Jones, que ahora está casi fuera de alcance a medida que se acerca el 10 de diciembre.

Jones ha estado planeando un debut en el peso completo desde que dejó vacante su corona de peso semicompleto a principios de 2020 con la esperanza de desafiar al imponente campeón, Francis Ngannou . Sin embargo, muchos obstáculos estancaron esa posibilidad, lo que llevó al ex campeón Stipe Miocic como el próximo hombre.

En lugar de coronar el año con esta ocasión trascendental, el ahora campeón de peso semicompleto Jiri Prochazka volverá con el hombre al que derrotó por el cinturón, Glover Teixeira, en el evento principal de UFC 282.

Un ex competidor de UFC de 205 libras y retador al título, el mencionado Sonnen siente que este fue el peor resultado posible para la promotora.

“Jon Jones no va a pelear contra Stipe en el T-Mobile Arena de la UFC el 10 de diciembre. No hay titulares esta semana sobre esa cartel. Hay una pelea de título mundial que se va a establecer esa noche, fue la pelea de campeonato mundial más resistida. Es la revancha más resistida en la historia de UFC. La promotora no quería hacerlo, y ustedes no se lo pidieron, y los peleadores seguro que no hicieron nada».

“Estos son mis amigos por cierto. Acabo de hablar con Glover. No lo apuñalo por la espalda, pero esto es lo que pasó. Hay una pelea por el título mundial que no se ha discutido en absoluto, pero Jon Jones no estuvo allí”.