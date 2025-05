Sonnen preocupado por la ruptura de Topuria con sus entrenadores

Chael Sonnen está preocupado por algunos de los titulares recientes en torno al ex campeón de peso pluma de UFC Ilia Topuria.

Esta semana, se anunció que Topuria se separó de sus entrenadores de toda la vida, Jorge y Agustín Climent, y que ya no continuará su carrera bajo el estandarte del Club Climent. La noticia llega en un momento interesante, ya que el tan esperado cambio de Topuria al peso ligero está a semanas de ocurrir. Topuria se enfrentará al excampeón Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero en el evento principal de UFC 317 el 28 de junio en Las Vegas.

Sonnen no está muy seguro de que fuera una buena decisión.

«Es una historia difícil de recordar. Simplemente sé que no podría haberlo hecho. No podría haberlo hecho. Si un día Clayton (el entrenador de Sonnen) me llama y me dice que está fuera, estaría acabado. No lo habría hecho, y podría haber superado muchas cosas, pero no eso. Ahora bien, esto fue por decisión propia. No fue una muerte como la de Mike Tyson y Cus D’Amato, por ejemplo. Fue por decisión propia, pero aún estás en otro lugar, y nunca he visto a nadie capaz de prepararse, y conozco a mucha gente en diferentes deportes que lo ha intentado».